Молодша донька Полякової здивувала виконанням гімну України з несподіваним фіналом (відео)

Оля Полякова показала, як її дочка співає гімн України - причому не старша Маша, яка вже кілька років займається вокалом, а молодша - 10-річна Аліса.

Відео креативного виступу дівчинки співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У ролику Аліса стоїть посеред кімнати з українським прапором на плечх і старанно співає гімн нашої країни.

Однак фінал, як зазначили підписники, вийшов дещо несподіваним - на останній ноті дівчинка несподівано закричала в рокерському стилі і задоволено засміялася.

"Не знаю, що вони там денацифікують, вони точно націоналізують і українізують Україну! Наші діти хочуть бути українцями", - прокоментувала ролик Полякова.

До слова, артистка раніше зізнавалася, що її молодша дочка, на відміну від Маші, справжня бунтарка. Дівчинка навіть називає себе Валерою, коли проявляє характер.

Після початку війни Полякова відвезла дочок і маму до Франції.