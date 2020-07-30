Младенца увезли на "скорой": в Кривом Роге у пьяной матери забрали двухмесячного ребенка

Женщину хотят лишить родительских прав
В Кривом Роге у женщины забрали двухмесячного ребенка после проверки условий, в которых находится младенец. Сотрудники местной службы по делам детей и полицейские обнаружили мать малыша в стельку пьяной. Также в состоянии сильного опьянения был и ее сожитель.
Мониторинг провели по причине того, что ребенок растет в неблагополучной семье, и мама младенца злоупотребляла спиртными напитками. Об этом передали в Службе по делам детей исполкома Криворожского горсовета.
Также правоохранители заметили у женщины синяк под глазом, что "является доказательством о наличии скандалов и драк в семье".
Сама квартира была завалена мусором, вещи разбросаны, постельное белье грязное, комнаты не отремонтированы, стены шелушащиеся.
"Антисоциальный образ жизни матери является непосредственной угрозой для жизни и здоровья ребенка", - говорится в сообщении.
Также на место прибыла следственно-оперативная группа Криворожского отдела полиции для того, чтобы зафиксировать административное правонарушение горе-матерью.
В итоге для младенца вызвали карету "скорой" и увезли ребенка с целью медицинского осмотра и немедленного направление его в педиатрического отделения КНП "Криворожская городская детская больница №1".
Отмечается, что "с целью социальной защиты и сохранения жизни и здоровья" служба по делам детей инициировала вопрос о лишении родительских прав матери малыша, как это предусмотрено ст.164 Семейного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье горе-мать не кормила детей, и малыши из-за голода вызвали полицию.
Также мы писали о том, что недавно в Киеве годовалый ребенок полз по ступенькам с 1 по 5 этаж, а родители даже не заметили.