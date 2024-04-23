На Міжнародній космічній станції виявили бактерії-мутанти, яких не існує на Землі: фото

Дослідники на Міжнародній космічній станції виявили 13 штамів бактерій, які можуть загрожувати здоров’ю астронавтів. Серед них вчені особливо виділяють мутовану Enterobacter bugandensis, її геном значно відрізняється від земних бактерій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily Mail .

Що відомо про нові бактерії

Екстремальне середовище на МКС, як-от високий рівень вуглекислого газу, змусив бактерії мутувати, і під впливом мікрогравітації бактерії можуть набути стійкості до антибіотиків.

Ця мутація привела бактерії до групи патогенів ESKAPE - бактерій, які є основною причиною інфекцій, якими заражаються під час отримання медичної допомоги.

Ці бактерії пов’язують із серйозними інфекціями, як-от зараження крові у немовлят, яке називається неонатальний сепсис.

Інфекції Enterobacter також можуть призвести до сепсису, інфекцій сечовивідних шляхів, шкіри та м’яких тканин, а також ендокардиту - небезпечного для життя запалення, яке виникає на внутрішній оболонці камер серця та клапанах.

Бактерії-мутанти із МКС (фото: Microbiomej Journal)

Коли і як виявили нові бактерії

Дослідники вперше виявили мікроорганізми у 2019 році, проводячи масштабне дослідження грибів і бактерій, що мешкають на МКС, але нещодавно визначили провідну бактерію як E. bugandensis.

Команда ідентифікувала 13 штамів бактерій у трьох місцях МКС: чотири в системі циркуляції повітря, один на тренажері та вісім у ванній кімнаті лабораторії.

Спочатку команда проаналізувала, як змінювалися геном бактерії та її функціональність під час адаптації до екстремального космічного середовища. Далі вони визначили чисельність популяції E. bugandensis на МКС.

Потім вчені розглянули метаболічні взаємодії бактерій, які приносять користь іншим мікроорганізмам, допомагаючи їм виживати та рости.

У NASA заявляють, що під час стресу ізольовані на МКС штами мутували та стали генетично та функціонально відмінними від своїх земних аналогів.

"Геноми МКС показали в середньому 4568 генів, що значно перевищує середнє значення 4416 генів, знайдених у геномах земних бактерій", - кажуть науковці.

Дослідники встановили, що мутовані штами також мали зовсім інші гени, які могли спричинити їхню стійкість до кількох лікарських засобів.

Чому бактерії мутували

Середовище на борту космічної станції створювало екстремальні умови для бактерії, такі як мікрогравітація (дуже низька або слабка гравітація), сонячна радіація та підвищений рівень вуглекислого газу, що змусило бактерії мутувати, щоб вижити.

Також на мутацію могла вплинути вентиляція, вологість, тиск повітря. Бактеріальний штам міг співіснувати з іншими мікроорганізмами на МКС і, можливо, сприяв їхньому виживанню.