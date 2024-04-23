На Международной космической станции обнаружили бактерии-мутанты, которых не существует на Земле

Исследователи на Международной космической станции обнаружили 13 штаммов бактерий, которые могут угрожать здоровью астронавтов. Среди них ученые особенно выделяют мутировавшую Enterobacter bugandensis, ее геном значительно отличается от земных бактерий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Daily Mail .

Что известно о новых бактериях

Экстремальная среда на МКС, например высокий уровень углекислого газа, заставил бактерии мутировать, и под влиянием микрогравитации бактерии могут приобрести устойчивость к антибиотикам.

Эта мутация привела бактерии к группе патогенов ESKAPE - бактерий, являющихся основной причиной инфекций, которыми заражаются при получении медицинской помощи.

Эти бактерии связывают с серьезными инфекциями, такими как заражение крови у младенцев, которое называется неонатальный сепсис.

Инфекции Enterobacter также могут привести к сепсису, инфекциям мочевыводящих путей, коже и мягким тканям, а также эндокардиту - опасному для жизни воспалению, возникающему на внутренней оболочке камер сердца и клапанах.

Бактерии-мутанты из МКС (фото: Microbiomej Journal)

Когда и как обнаружили новые бактерии

Исследователи впервые обнаружили микроорганизмы в 2019 году, проводя масштабное исследование грибов и бактерий, обитающих на МКС, но недавно определили ведущую бактерию как E. bugandensis.

Команда идентифицировала 13 штаммов бактерий в трех местах МКС: четыре в системе циркуляции воздуха, один на тренажере и восемь в ванной лаборатории.

Сначала команда проанализировала, как изменялись геном бактерии и ее функциональность при адаптации к экстремальной космической среде. Далее они обусловили численность популяции E. bugandensis на МКС.

Затем ученые рассмотрели метаболические взаимодействия бактерий, которые приносят пользу другим микроорганизмам, помогая им выживать и расти.

В NASA заявляют, что во время стресса, изолированные на МКС штаммы мутировали и стали генетически и функционально отличатся от своих земных аналогов.

"Геномы МКС показали в среднем 4568 генов, что значительно превышает среднее значение 4416 генов, найденных в геномах земных бактерий", - говорят ученые.

Исследователи установили, что мутантные штаммы также имели совсем другие гены, которые могли повлечь их устойчивость к нескольким лекарственным средствам.

Почему бактерии мутировали

Среда на борту космической станции создавала экстремальные условия для бактерии, такие как микрогравитация (очень низкая или слабая гравитация), солнечная радиация и повышенный уровень углекислого газа, что заставило мутировать бактерии, чтобы выжить.

Также на мутацию могла повлиять вентиляция, влажность, давление воздуха. Бактериальный штамм мог сосуществовать с другими микроорганизмами на МКС и, возможно, способствовал их выживанию.