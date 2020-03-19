Мийте руки, су*и, з милом: появилась песня про коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине и мире стал главной темой песни молодой певицы Marcelle. 19 марта девушка выпустила трек, который имеет название "CORONAVIRUS".

Хип-хоп артистка говорит, что за короткий промежуток времени COVID-19 разнес по миру хаос и панику. Злейший враг 2020 года не прошел мимо украинского шоу-бизнеса: сотни перенесенных и отмененных концертов, испорченные отпуска на заграничных курортах, проверки и подозрения на коронавирус. Под влиянием и наблюдением всемирной паники по данному вопросу, она в кратчайшие сроки и написала данный трек.

"Планировала отдохнуть после студийной работы и полететь на отдых. В последний момент из-за закрытия границ отменили мой тревел-тур. Во время очередной поездки в супермаркет начала наблюдать картину, как в панике люди скупают макароны и туалетную бумагу. На основании этого решила написать трек. "CORONAVIRUS" пришел ко мне через два часа после супермаркета. И уже сейчас он должен прийти в ваши уши...” - комментирует Marcelle.

Marcelle - #CORONAVIRUS

Текст песни "CORONAVIRUS":

Порожні вулиці столиці, лише черги в аптеці

Та черги в крамниці, живемо, як в фортеці,

Всім уже не весело, та вчорашні скептики

Скуповують маски, ліки, антисептики.

Вчора тобі було смішно, а сьогодні - лячно,

Всі були успішні, та надто необачні.

Сіють страх по містах, по країнах - паніку.

Паніку, паніку, паніку, як було на "Титаніку".

Коронавірусу байдуже - 30 чи 60,

Косить він усіх підряд, як маленьких поросят.

В тебе день народження? Скоро 18?

Чи воно відбудеться - знає COVID-19.

Приспів:

Карані, карані карантином, карані коронавірусом,

Що то за вірус? Корона- корона- коронавірус.

Скільки нам іще лишилось, скільки нас лишилось.

Якщо ти не хочеш в цьому році стати пилом, хоч і милим, але лише (лише) пилом -

Мийте руки! Мийте руки, су*и, з милом!

Найстрашніша корона, з понад усіх корон,

Вона пропонує людям тільки труни, та не трон,

Всі забули про роботу, друзів та про сон,

Треба бігти в супермаркет та купити макарон.

Молоді вовки й вовчиці налітають на полиці,

Депутати та зірки всі скупили сірники,

Краще в будь-якому разі не виходити на двір,

Ми за волю, ми за мир - скупим гречку та папір.

Приспів.

Чи застану день - перемоги чи поразки?

Чи розкажу я колись своїм дітям казку?

Як закрили кордони, як змінили закони,

Як закінчились відмазки, закінчились маски,

Чи є місце у палатах - запитай людей в халатах,

Знаю, виживуть не всі, сподіваюсь, що багато.

Ось такий 20-ий рік, тут життя - не свято,

Ось така весна, ось така весна, малята.

Кіна не буде, дивіться фільми чорно-білі,

Усі - підозрілі, сіли на автомобілі,

Спочатку була епідемія, потім - пандемія,

Найжахливіше в Італії - mama Mia!

Поки хтось питає: що робити, хто винен?

Заражені клітини сягнули України,

Між країнами стіна, статистика сумна,

Чи це третя світова війна, або чума?

Заметим, что молодые украинские артисты все чаще затрагивают в своих композициях острые общественные темы. Так, например, ранее рэп-исполнитель из Киева Виктор Пономарев a.k.a. ponomariovv в своей песне резко высказал позицию относительно лидеров президентской гонки.

ponomariovv - Майбутній Президент

Напомним, что не так давно O.Torvald выпустили новый клип, в котором показали коронавирус, пропаганду России и затронули другие социально важные темы в Украине и мире.