"Мій син був світлою людиною". Мати вбитого 16-річного хлопця в Києві розкрила деталі трагедії

В Києві 7 квітня на фунікулері було вбито хлопця. Підозрюваний у злочині - водій УДО зараз знаходиться у СІЗО.

Мати хлопця боїться погроз

Мати хлопця - Ірина Матерухіна розказала, що в неї наразі є два побоювання.

"Перше побоювання - це те, що справу замнуть. Друге - я хвилююсь через те, щоб не було погроз нашій сім’ї. В мене є ще син, якому 9 років. Я боюсь за нього. Я не знаю, наскільки чоловік, який вбив сина, впливовий, які у нього зв’язки, який він крутий чи блатний, скільки у нього грошей. Я хочу, щоб його посадили, хочу, щоб він був покараний", - каже мати загиблого Максима.

Крім цього, жінка додає, що спростовує те, що її син начебто поводив себе некоректно у вагончику фунікулера

"На підлітків дуже просто сказати, мовляв, що це вони могли щось сказати. Мій син таким не був, такими були і його друзі. Всі знають, що син був дуже добрим", - сказала вона.

"Мій син був дуже світлою дитиною. В нього було дуже багато друзів, він був душею компанії. Це був промінчик і сонечко і для нас, і для друзів. Син хотів стати футболістом, в цьому році планував заключати контракт. Мріяв про кар’єру футболіста і грати за Україну", - каже плачуча жінка.

"Хотів прославити нашу сім’ю. Син дуже хотів побудувати для нас будинок, коли виросте. Він був найкращим братом. Незважаючи на перехідний вік, у нього зі мною були дуже дружні стосунки. З ним не було складнощів, він ділився зі мною всім секретним. Він був моєю гордістю, був дуже високим - 1 метро 90 сантиметрів. Похорон сина буде завтра…", - повідала Ірина.

Де зараз підозрюваний

В ДБР, яке розслідує цю справу розповіли, що наразі колишній працівник УДО, який підозрюється у вбивстві підлітка, затриманий.

На 9 квітня заплановане судове засідання, де йому повинні обрати міру запобіжного заходу без альтернативи внесення застави.

Крім цього, в ДБР спростували чутки про те, що підозрюваний раніше працював у них.

Зазначимо, що сам підозрюваний - працівник УДО Артем Косов не визнає свою вину.