5 дружин і 11 дітей: чоловік показав свою щасливу родину, яка ламає всі стереотипи

Джейму Баррету 30 років, він виконавець звукозапису і зараз він живе у поліаморній родині. Він зізнається, що колись був "шахраєм" і така сім'я - єдиний спосіб життя, який йому підходить.

Моногамні стосунки у нього не виходили й він постійно зраджував своїм партнеркам. Це страшенно вимотувало, бо він змушений був ховатися від своїх жінок і їх обманювати.

Але з часом він прийняв поліаморію - стиль стосунків. який передбачає романтичні або сексуальні стосунки з кількома партнерами, з повного відома та згоди всіх учасників. І його життя стало спокійним та щасливим.

Зараз у Джеймса п'ять "дружин":

Камерон, 29 років

Джессіка, 31 рік

Рета, 28 років

Габбі, 30 років

Діана, 30 років

З Кемерон та Джессікою він вже майже 13 років, з Ретою - 8, Габбі доєдналася до родини 7 років тому, а Діана - 4 роки тому. Джеймс і вся його велика родина (фото: Jem Press)

"Я завжди прагнув до різноманітності. І я такий не тільки зі своїми жінками. Я відчував, що не був чесним з собою і почувався через це обмеженим і у внутрішньому конфлікті. Зараз я почуваюся вільнішим і більш спокійним", - каже Джеймс.

Він додав, що зараз відчув себе дорослішим і зрозумів, що він дуже виріс за останні роки - бо "довелося".

У Джеймса 11 дітей: Ейден (12 років), Абель (11 років), Джессі (9 років), Аяан (6 років), Джетт (5 років). Джей Ді (4 роки), Софія (4 роки), Октавія (3 роки), Боббі (2 роки), Клео (1 рік) і 11-місячна Саммер.

"Моє життя зараз набагато краще. Але, як і будь-які стосунки, є свої плюси та мінуси. З одного боку, ми всі одне одному допомагаємо і це добре. Я завжди хотів мати багато дітей і зміг отримати їх дуже швидко. І бажання різноманітності задовольняється. З іншого боку - керувати п'ятьма жінками та 11 дітьми - це ще та важка робота. Бо я залежний від них, а вони від мене - я маю бути їхньою емоційною та фінансовою підтримкою", - каже чоловік.

Він додає, що усіх дуже сильно любить і це зробило з нього дуже крутого чоловіка. А його дружини, з якими він живе, теж його люблять. У Джеймса п'ять дружин та 11 дітей (фото: Jem Press)

Джеймс живе з родиною у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Він зізнався, що є ще один мінус - його жінки ревниві й часом буває так, що він не може навіть залишитися наодинці. Інколи його дружинам важко порозумітися.

Але чоловік вважає, що цей спосіб життя не новий і він був конструкцією родини від початку існування людей. Він впевнений, що поліаморія практикується у всьому світі.

"Але моя сім'я особливо унікальна, тому що ми робимо це не з релігійних причин або тому, що це наша культурна норма. Ми так живемо, тому що знайшли в цьому справжнє кохання", - каже Джеймс.