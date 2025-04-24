5 жен и 11 детей: мужчина показал свою счастливую семью, которая ломает все стереотипы

Джейму Баррету 30 лет, он исполнитель звукозаписи и сейчас он живет в полиаморной семье. Он признается, что когда-то был "мошенником" и такая семья - единственный образ жизни, который ему подходит.

Моногамные отношения у него не получались и он постоянно изменял своим партнершам. Это ужасно изматывало, потому что он вынужден был прятаться от своих женщин и их обманывать.

Но со временем он принял полиаморию - стиль отношений, который предусматривает романтические или сексуальные отношения с несколькими партнерами, с полного ведома и согласия всех участников. И его жизнь стала спокойной и счастливой.

Сейчас у Джеймса пять "жен":

Камерон, 29 лет

Джессика, 31 год

Рета, 28 лет

Габби, 30 лет

Диана, 30 лет

С Кэмерон и Джессикой он уже почти 13 лет, с Ретой - 8, Габби присоединилась к семье 7 лет назад, а Диана - 4 года назад. Джеймс и вся его большая семья (фото: Jem Press)

"Я всегда стремился к разнообразию. И я таков не только со своими женщинами. Я чувствовал, что не был честным с собой и чувствовал себя из-за этого ограниченным и во внутреннем конфликте. Сейчас я чувствую себя более свободным и более спокойным", - говорит Джеймс.

Он добавил, что сейчас почувствовал себя взрослее и понял, что он очень вырос за последние годы - потому что "пришлось".

У Джеймса 11 детей: Эйден (12 лет), Абель (11 лет), Джесси (9 лет), Аяан (6 лет), Джетт (5 лет). Джей Ди (4 года), София (4 года), Октавия (3 года), Бобби (2 года), Клео (1 год) и 11-месячная Саммер.

"Моя жизнь сейчас намного лучше. Но, как и любые отношения, есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, мы все друг другу помогаем и это хорошо. Я всегда хотел иметь много детей и смог получить их очень быстро. И желание разнообразия удовлетворяется. С другой стороны - управлять пятью женщинами и 11 детьми - это еще и тяжелая работа. Потому что я зависим от них, а они от меня - я должен быть их эмоциональной и финансовой поддержкой", - говорит мужчина.

Он добавляет, что всех очень сильно любит и это сделало из него очень крутого мужчину. А его жены, с которыми он живет, тоже его любят. У Джеймса пять жен и 11 детей (фото: Jem Press)

Джеймс живет с семьей в Лос-Анджелесе, Калифорния. Он признался, что есть еще один минус - его женщины ревнивы и порой бывает так, что он не может даже остаться наедине. Иногда его женам трудно найти общий язык.

Но мужчина считает, что этот образ жизни не новый и он был конструкцией семьи от начала существования людей. Он уверен, что полиамория практикуется во всем мире.

"Но моя семья особенно уникальна, потому что мы делаем это не по религиозным причинам или потому, что это наша культурная норма. Мы так живем, потому что нашли в этом настоящую любовь", - говорит Джеймс.