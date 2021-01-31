Количество задержаний в России уже побило рекорды: что происходит на митингах (видео)

Протесты в России (фото: Георгий Марков/Znak)

По всей России 31 января продолжаются акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Еще до начала митингов в Москве начали задерживать активистов. Первое задержание произошло на Чистых прудах. Правоохранители, не сообщая причину задержания, несколько раз ударили мужчину по ногам. Всего силовики задержали 8 прохожих до начала акции.

С начала акции по состоянию на 13:30 в России более 1512 задержаний. Эта цифра - половина задержанных в минувшую субботу, а акция началась несколько часов назад. При этом в Москве задержали 307 протестующих, во Владивостоке 117 человек. Данных по Санкт-Петербургу, который в прошлую субботу входил в тройку лидеров по арестам, пока нет. Инфографику опубликовали на сайте "ОВД-Инфо".

Задержания на протестах в России 31 января – по состоянию на 13:00 (скриншот: ovdinfo.org)

Несмотря на отсутствие данных о задержанных в Санкт-Петербурге, социальные сети заполняют видео особой жестокости, которая происходит на улицах города.

По всей видимости на второй акции силовики решили применять более агрессивную силу.

Как сообщает российское МБХ медиа, силовики перекрыли Лубянку для пешеходов. Вдоль тротуаров на Мясницкой улице, Лубянском проезде и других улицах, прилегающих к Лубянке, выставлены металлические ограждения, переход с Мясницкой улицы на Лубянку и Старую площадь перекрыт. В городе выставлены усиленные наряды полиции у зданий посольств и на ключевых развязках дорог. С 08:00 и до особого распоряжения на вход и выход закрыты 7 станций метро: "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".

Весь центр Москвы на особом положении – везде стоят рамки и дежурят силовики. Силовики останавливают прохожих и досматривают сумки. Продолжаются точечные задержания.

Напомним, ранее сообщалось, что протесты в России в поддержку Навального проходят в десятках городов.

На этой неделе московский суд отклонил апелляцию на арест Навального. Его могут приговорить к более чем 10 годам тюрьмы. На сегодня в России рассматривают два дела, фигурантом которых является оппозиционер. Кроме того, градус напряжения подняло его расследование о "дворце Путина" на черноморском побережье.