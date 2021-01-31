Кількість затримань в Росії вже побила рекорди: що відбувається на мітингах (відео)

Протести в Росії (фото: Георгій Марков/Znak)

По всій Росії 31 січня тривають акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Ще до початку мітингів у Москві почали затримувати активістів. Перше затримання відбулося на Чистих ставках. Правоохоронці, не повідомляючи причину затримання, кілька разів ударили чоловіка по ногах. Всього силовики затримали 8 перехожих до початку акції.

З початку акції станом на 13:30 в Росії понад 1512 затримань. Ця цифра - половина затриманих минулої суботи, а акція розпочалася кілька годин тому. При цьому в Москві затримали 307 протестувальників, у Владивостоці 117 осіб. Даних по Санкт-Петербургу, який минулої суботи входив у трійку лідерів по арештах, поки немає. Інфографіку опублікували на сайті "ОВД-Інфо".

Затримання на протести в Росії 31 січня – станом на 13:00 (скріншот: ovdinfo.org)

Попри відсутність даних про затриманих у Санкт-Петербурзі, соціальні мережі заповнюють відео особливої жорстокості, яка відбувається на вулицях міста.

По всій видимості на другій акції силовики вирішили застосовувати більш агресивну силу.

Як повідомляє російське МБХ медіа, силовики перекрили Луб'янку для пішоходів. Уздовж тротуарів на Мясницькій вулиці, Лубянському проїзді та інших вулицях, прилеглих до Луб'янки, виставлені металеві огорожі, перехід з Мясницькій вулиці на Луб'янку і Стару площу перекритий. У місті виставлені посилені наряди поліції біля будівель посольств і на ключових розв'язках доріг. З 08:00 і до особливого розпорядження на вхід і вихід закриті 7 станцій метро: "Олександрівський сад", "Охотний Ряд", "Театральна", "Площа Революції", "Кузнецький міст", "Луб'янка", "Китай-місто".

Весь центр Москви на особливому положенні – скрізь стоять рамки і чергують силовики. Силовики зупиняють перехожих і оглядають сумки. Тривають точкові затримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протести в Росії в підтримку Навального проходять в десятках міст.

На цьому тижні московський суд відхилив апеляцію на арешт Навального. Його можуть засудити до більш ніж 10 років в'язниці. На сьогодні в Росії розглядають дві справи, фігурантом яких є опозиціонер. Крім того, градус напруги підняло його розслідування про "палац Путіна" на чорноморському узбережжі.