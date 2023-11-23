Мітинги у Дніпрі. ЗМІ вказали на проплачений характер акції, мерія подає заяву на злочин

У середу, 22 листопада, під стіни мерії Дніпра вийшла група у складі 20 людей похилого віку із саморобними плакатами. Журналістам вдалось зафільмувати кадри, як ті ж самі особи, що скандували з плакатами, отримують кошти відразу після цієї акції протесту.

На відео з імовірним розрахунком за участь в акції протесту відреагували в мерії Дніпра.

Зокрема, директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Нідєлько заявив, що місто звернеться з відповідною заявою до правоохоронних органів, щоб встановити причетних та замовника.

"Звісно, дана інформація потребує перевірки. Саме тому звертаємось до правоохоронних органів, щоби вони встановили всі обставини, а також хто, кому, за що і як сплачував", - заявив Нідєлько.

Він також підкреслив, що за усіма ознаками у заході брали участь ті самі люди, що мітингують по різним темам біля мерії протягом останніх місяців.

"Президент вже наголосив, що акції протесту це ворожі наміри розхитати ситуацію всередині країни і третього Майдану не буде. Здається, почули його не всі", – сказав представник мерії.