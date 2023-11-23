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Митинги в Днепре. СМИ указали на проплаченный характер акции, мэрия подает заявление на преступление

Четверг 23 ноября 2023 14:40
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Митинги в Днепре. СМИ указали на проплаченный характер акции, мэрия подает заявление на преступление Митинги в Днепре. СМИ указали на проплаченный характер акции, мэрия подает заявление на преступление (колаж Styler)
Автор: Илона Свиридова

В среду, 22 ноября, под стены мэрии Днепра вышла группа в составе 20 пожилых людей с самодельными плакатами. Журналистам удалось запечатлеть кадры, как те же лица, которые скандировали с плакатами, получают средства сразу после этой акции протеста.

Об этом пишет "Обозреватель".

На видео с вероятным расчетом за участие в акции протеста отреагировали в мэрии Днепра.

Митинги в Днепре. СМИ указали на проплаченный характер акции, мэрия подает заявление на преступление

В частности, директор департамента по местному самоуправлению, внутренней и информационной политике Днепровского городского совета Артем Ниделько заявил, что город обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, чтобы установить причастных и заказчика.

"Конечно, данная информация нуждается в проверке. Именно поэтому обращаемся в правоохранительные органы, чтобы они установили все обстоятельства, а также кто, кому, за что и как платил", - заявил Ниделько.

Он также подчеркнул, что по всем признакам в мероприятии принимали участие те же люди, которые митингуют по разным темам у мэрии в течение последних месяцев.

"Президент уже подчеркнул, что акции протеста это враждебные намерения расшатать ситуацию внутри страны и третьего Майдана не будет. Кажется, услышали его не все", - сказал представитель мэрии.

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