Кандидата в мэры Днепра Загида Краснова раскритиковали за предложения по развитию медицины в городе

Краснов предложил из денег города и области оплатить те расходы, которые должно покрывать государство

Кандидат в мэры Днепра Загид Краснов, еще не имея никакой власти, уже вносит свои инициативы по распределению местного бюджета.

Как пишет местное издание "Наше місто" сегодня Днепр посетил министр здравоохранения Максим Степанов. На одной из плановых встреч министра с медицинскими работниками присутствовал и Загид Краснов.

В частности, кандидат в мэры Днепра от “Громадськой сили” озвучил министру свои планы и предложения по развитию медицины в городе. Так, Загид Краснов предложил из денег города и области оплатить те расходы, которые должно покрывать государство.

Кроме того, вместо парков, скверов и мероприятий по благоустройству города, Краснов предлагает потратить деньги днепрян на статьи, которые должны были финансироваться Национальной службой здоровья Украины.

Помимо этого, Загид Краснов предложил горожанам самим платить за медицинскую страховку.

Напомним, ране РБК-Украина писало, что Днепровский отдел полиции открыл дело по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Громадська сила" и кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.