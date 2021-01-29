Митинг "инвесторов" ЖК "Варшавский": в сети вычислили организаторов фейкового протеста

Протест под стенами Киевской городской администрации, в которой приняли участие, якобы "обманутые инвесторы" столичных микрорайонов "ЖК "Варшавский", "Варшавский Плюс", "Варшавский 2", оказался фейковым. На это обратил внимание в Facebook один из настоящих вкладчиков Юрий Андреев.

По его словам, цель акции - дискредитировать одного из крупнейших киевских девелоперов Stolitsa Group, именно этот застройщик строит упомянутые ЖК.

"Какова же причина попыток очернить Stolitsa Group? Есть два очевидных факта: 1) компания заключает меморандум с КГГА и планирует достроить объекты банка "Аркада". Кажется, кто-то этим очень не доволен; 2) конфликт застройщика со "Столичным" рынком. Собственники последнего - люди Януковича - задолжали Stolitsa Group приличную сумму денег и, вероятно, не хотят возвращать долг", - написал Андреев.

Также он вычислил и главного "исполнителя" акции. Им оказался некий Максим Бородин, который на сайте поиска работы представлялся "актером" и "шоуменом".

Реальные инвесторы даже связались с Бородиным, в разговоре он признался, что за акцию о проблемах в "Варшавском" ему заплатили, и что на самом деле не знал, что своими заявлениями обманывает людей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что владелец мажоритарного пакета акций рынка "Столичный" Александр Стельмах уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств в рамках подписанных договоренностей между ним и группой компаний Stolitsa Grouр.