Мітинг "інвесторів" ЖК "Варшавський": в мережі знайшли організаторів фейкового протесту

Протест під стінами Київської міської адміністрації, в якій взяли участь, нібито "ошукані інвестори" столичних мікрорайонів "ЖК "Варшавський", "Варшавський Плюс", "Варшавський 2", виявився фейковим. На це звернув увагу в Facebook один з цих вкладників Юрій Андрєєв.

За його словами, мета акції - дискредитувати одного з найбільших київських девелоперів Stolitsa Group, саме цей забудовник будує згадані ЖК.

"Яка ж причина спроб очорнити Stolitsa Group? Є два очевидні факти: 1) компанія укладає меморандум з КМДА і планує добудувати об'єкти банку "Аркада". Здається, хтось цим дуже не задоволений; 2) конфлікт забудовника з "Столичним" ринком. Власники останнього - люди Януковича - заборгували Stolitsa Group пристойну суму грошей і, ймовірно, не хочуть повертати борг", - написав Андрєєв.

Також він встановив і головного "виконавця" акції. Ним виявився якийсь Максим Бородін, який на сайті пошуку роботи представлявся "актором" і "шоуменом".

Реальні інвестори навіть зв'язалися з Бородіним, в розмові він зізнався, що за акцію про проблеми у "Варшавському" йому заплатили, і що насправді не знав, що своїми заявами обманює людей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що власник мажоритарного пакету акцій ринку "Столичний" Олександр Стельмах ухиляється від виконання взятих на себе зобов'язань в рамках підписаних домовленостей між ним і групою компаній Stolitsa Grouр.