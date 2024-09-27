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Місяць влаштує "американські гірки". Астролог попередила про важливий період

П'ятниця 27 вересня 2024 06:24
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Місяць влаштує "американські гірки". Астролог попередила про важливий період Астрологічний прогноз на 27 вересня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Цієї п'ятниці, 27 вересня, Місяць опиниться у найгіршому та найкращому положеннях. Протягом дня ситуація кардинально зміниться, а тому варто врахувати певні аспекти.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що принесе Місяць та як підготуватися до його впливу.

Місяць в королівському градусі

27-го вересня з 13:22 до 15:18 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитись у королівському градусі Лева.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості", - пояснила астролог.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті", - додала вона.

Основні характеристики цього градусу в Леві:

  • мудрість
  • винятковість
  • мужність
  • гуманність
  • фізична та моральна сила.

За словами астролога, у цей період додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, він допомагає успіхом та неймовірним везінням.

Окрім цього, такий градус надає імпозантності, величності та королівського умиротворення. А тому важливо зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення.

Коли буде Повня (ілюстрація: freepik.com)

Гороскоп на п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)

Коли Місяць опиниться у руйнівному градусі

Але ввечері ситуація зміниться. 27-го вересня з 19:12 до 21:08 Місяць буде у руйнівному градусі Лева️.

"Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку", - зазначила астролог.

За її словами, цей градус притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності у всьому, що стосується самовиявлення духу", - попереджає астролог.

Градус, наголосила Соловйова, може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її.

Може початися несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури.

У цей час варто уникати:

  • ледарства
  • легковажності
  • марнославства
  • марнотратства
  • демонстративності
  • пристрасності
  • надмірної азартності
  • комплексів.

"Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - резюмувала експерт.

До слова, раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку казково пощастить вже цієї п'ятниці.

Окрім цього, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку почнуть нове життя у жовтні.

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