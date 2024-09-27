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Луна устроит "американские горки". Астролог предупредила о важном периоде

Пятница 27 сентября 2024 06:24
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Луна устроит "американские горки". Астролог предупредила о важном периоде Астрологический прогноз на 27 сентября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В эту пятницу, 27 сентября, Луна окажется в самом худшем и лучшем положениях. В течение дня ситуация кардинально изменится, поэтому следует учесть определенные аспекты.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что принесет Луна и как подготовиться к ее влиянию.

Луна в королевском градусе

27 сентября с 13:22 до 15:18 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Льва.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности", - пояснила астролог.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни", - добавила она.

Основные характеристики этого градуса во Льве:

  • мудрость
  • исключительность
  • мужество
  • гуманность
  • физическая и нравственная сила.

По словам астролога, в этот период добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, он помогает успехом и невероятным везением.

Кроме этого, такой градус придает импозантность, величество и королевское умиротворение. Поэтому важно изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения.

Когда будет Полнолуние (иллюстрация: freepik.com)

Гороскоп на пятницу (иллюстрация: freepik.com)

Когда Луна окажется в разрушительном градусе

Но вечером ситуация изменится. 27 сентября с 19:12 до 21:08 Луна будет в разрушительном градусе Льва️.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и награду за свою устойчивость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку", - отметила астролог.

По ее словам, этот градус притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

"Во Льве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Возможны проявления обделенности во всем, что касается самопроявления духа", - предупреждает астролог. .

Градус, подчеркнула Соловьева, может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет его разрушать.

Может начаться неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связанный с миром искусства и культуры.

В это время следует избегать:

  • праздности
  • легкомыслия
  • тщеславия
  • расточительства
  • демонстративности
  • страстности
  • чрезмерной азартности
  • комплексов.

"Не назначайте на этот период важных дел, связанных со сферой ответственности Луны. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - резюмировала эксперт.

К слову, раньше мы рассказывали, каким знакам Зодиака сказочно повезет уже в эту пятницу.

Кроме того, ранее стало известно, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь в октябре.

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