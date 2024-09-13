Місяць принесе випробування на міцність. Астролог дала прогноз на п'ятницю 13 й озвучила важливі поради

Прогноз астропогоди на 13 вересня

"Непродумане використання енергій дня може викликати біль у тілі. Критичний день. До 17:36 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень. А до цього часу - один з найбільш енергетично потужних періодів. В організмі просинаються неймовірні сили, якщо не вміти керувати ними, можна нашкодити собі та своєму здоров’ю", - розповіла Соловйова.

"Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності. Потрібна підвищена обережність у справах, доводьте усе раніше розпочате до логічного завершення. Беріться за справи лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до фіналу", - також радить вона.

Цього дня піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим.

Гороскоп на 13 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на цю п'ятницю

13 вересня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Йдеться про:

великі фінансові платежі

укладення шлюбу

нові знайомства

реєстрацію бізнесу

коштовні придбання

кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо - трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природною красою", - зазначила астролог.

Також цього дня варто утримуватися від романтики, натомість слід приділити час творчості.

Що заборонено робити цієї п'ятниці (ілюстрація: freepik.com)

Чим цей день особливий

"13-го вересня з 14:04 до 15:48 за київським часом Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Козорогу - градусі жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість", - пояснила Соловйова.

"Він приносить випробування на міцність, витривалість, стійкість та витримку. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - зазначила вона.

У Козорізі цей градус несе песимізм, душевний надлом, руйнування мети, втрату особистої свободи та незалежності, перебільшену самовпевненість, фізичну силу, постійність, стійкість, завзятість.

Втім, це градус величезної мудрості: він все знає, все розуміє, всі великі закони йому відкриваються. У нього є все, крім кохання. Також його називають "чорним генієм", адже його наділяють магічними здібностями.

"Не призначайте на цей період (з 14:04 до 15:48) важливі справи, пов’язані зі сферою відповідальності Місяця", - наголосила астролог.

"Високорозвиненим особистостям цей градус дає здатність бути попереду буденності, підтримку ззовні, повільну, але успішну кар'єру, високий соціальний рівень і хороше матеріальне становище, а також дозволяє створити своє підприємство", - також розповіла вона.

Якщо ж у людини, пояснює Соловйова, достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку.