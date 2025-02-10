Місяць в найкращому положенні. Астролог дала прогноз та важливі поради на сьогодні

Прогноз астропогоди на 10 лютого

За словами Соловйової, цей понеділок буде несприятливим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, далеких подорожей.

Плануйте справи на 10 лютого, в період після 14:27, враховуючи наступні поради астролога:

не рекомендовано голодувати

енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів

якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили

пасивність несприятлива

день накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку

корисними будуть групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією

активуються процеси омолодження організму

корисні баня, сауна, медитації, дотримання дієти, косметологічні засоби будуть діяти найбільш ефективно.



Гороскоп на 10 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

10 лютого - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"10 лютого, до 19:00, Місяць буде в знаку Рака - найкращому для себе положенні. Це сприятливий період для тих, чия діяльність пов’язана з психологією та соціологією, з античністю та антикварними речами, музикою, поезією, репродуктивним мистецтвом, театральною та оперною сценою, кіно та естрадою. Підсильте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - зазначила Соловйова.