Місяць в найкращому положенні. Астролог дала прогноз та важливі поради на сьогодні

Початок тижня нерідко може викликати хвилювання, адже існує думка, що понеділок дає шанс почати нове життя. І якщо ви хочете правильно провести цей день - врахуйте важливі поради.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на цей понеділок.
За словами Соловйової, цей понеділок буде несприятливим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, далеких подорожей.
Плануйте справи на 10 лютого, в період після 14:27, враховуючи наступні поради астролога:
Гороскоп на 10 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)
10 лютого - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.
"10 лютого, до 19:00, Місяць буде в знаку Рака - найкращому для себе положенні. Це сприятливий період для тих, чия діяльність пов’язана з психологією та соціологією, з античністю та антикварними речами, музикою, поезією, репродуктивним мистецтвом, театральною та оперною сценою, кіно та естрадою. Підсильте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - зазначила Соловйова.
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