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Місяць в найкращому положенні. Астролог дала прогноз та важливі поради на сьогодні

Що робити в понеділок (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Початок тижня нерідко може викликати хвилювання, адже існує думка, що понеділок дає шанс почати нове життя. І якщо ви хочете правильно провести цей день - врахуйте важливі поради.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на цей понеділок.

Прогноз астропогоди на 10 лютого

За словами Соловйової, цей понеділок буде несприятливим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, далеких подорожей.

Плануйте справи на 10 лютого, в період після 14:27, враховуючи наступні поради астролога:

  • не рекомендовано голодувати
  • енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів
  • якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили
  • пасивність несприятлива
  • день накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку
  • корисними будуть групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією
  • активуються процеси омолодження організму
  • корисні баня, сауна, медитації, дотримання дієти, косметологічні засоби будуть діяти найбільш ефективно. 


Гороскоп на 10 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

10 лютого - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати. 

"10 лютого, до 19:00, Місяць буде в знаку Рака - найкращому для себе положенні. Це сприятливий період для тих, чия діяльність пов’язана з психологією та соціологією, з античністю та антикварними речами, музикою, поезією, репродуктивним мистецтвом, театральною та оперною сценою, кіно та естрадою. Підсильте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - зазначила Соловйова.

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