Луна в наилучшем положении. Астролог дала прогноз и важные советы на сегодня

Прогноз астропогоды на 10 февраля

По словам Соловьевой, этот понедельник будет неблагоприятным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, дальних путешествий.

Планируйте дела на 10 февраля, на период после 14:27, учитывая следующие советы астролога:

не рекомендовано голодать

энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов

если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы

пассивность неблагоприятна

день накопления информации, координирования работы логического и творческого полушарий головного мозга

полезными будут групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией

активируются процессы омоложения организма

полезны баня, сауна, медитации, соблюдение диеты, косметологические средства будут действовать наиболее эффективно.

Гороскоп на 10 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

10 февраля - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Ее влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"10 февраля, до 19:00, Луна будет в знаке Рака - наилучшем для себя положении. Это благоприятный период для тех, чья деятельность связана с психологией и социологией, с античностью и антикварными вещами, музыкой, поэзией, репродуктивным искусством, театральной и оперной сценой, кино и эстрадой. Усильте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - отметила Соловьева.