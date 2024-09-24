UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Місяць у критичній фазі. Що обіцяє астрологічний прогноз на 24 вересня та як не відлякати успіх

Гороскоп на 24 вересня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що нам принесе цей день. Виявилося, у вівторок варто врахувати вплив Марсу та критичну зміну фази Місяці, що може зіпсувати чимало планів.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог склала повний прогноз на вівторок й розповіла, що треба зробити цього дня.

Прогноз астропогоди на 24 вересня

Пам'ятайте, що досі можна відчути вплив коридору затемнень. А тому цього дня період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні - буде несприятливим.

"Критичний день зміни фази Місяця. Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Це період мудрості, осягнення знань, наук. Будь-які знання легко сприймаються та засвоюються", - розповіла астролог.

"День досягнення мети, він пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами. 
Головна умова - повна зосередженість на найбільш важливій задачі та пошуку необхідної інформації для її вирішення", - додала вона.

У вівторок підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Окрім цього, можна знайти оригінальні ідеї для вирішення старих проблем. 

24 вересня всі знання треба використовувати лише з добрими намірами. День сприяє прогнозуванню майбутнього. 

Головні поради на цей день такі:

  • проявляйте альтруїзм
  • передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів
  • накопичуйте знання та інформацію
  • вживайте багато рослинної їжі
  • ходіть пішки, відпочивайте  на природі
  • займайтеся фізичними вправами
  • медитуйте, звільняйтеся від страхів.

Гороскоп на 24 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

24 вересня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, серед яких:

  • оформлення на нову роботу
  • придбання або ремонт автомобіля, побутової техніки
  • далекі подорожі
  • понаднормові навантаження на роботі
  • перше у житті використання зброї. 

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем", - радить Соловйова.

"Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік", - резюмувала вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопАстрологія