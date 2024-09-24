Луна в критической фазе. Что обещает астрологический прогноз на 24 сентября и как не спугнуть удачу

Прогноз астропогоды на 24 сентября

Помните, что до сих пор можно ощутить влияние коридора затемнений. А потому в этот день период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской будет неблагоприятным.

"Критический день смены фазы Луны. Не рекомендуется групповая работа. Избегайте резких движений. Это период мудрости, постижения знаний, наук. Любые знания легко воспринимаются и усваиваются", - рассказала астролог.

"День достижения цели, он связан со стойкостью, вселенским законом, книгами.

Главное условие - полная сосредоточенность на наиболее важной задаче и поиске необходимой информации для ее решения", - добавила она.

Во вторник повышаются интуиция и интеллектуальные возможности. Кроме того, можно найти оригинальные идеи для решения старых проблем.

24 сентября все знания нужно использовать только с благими намерениями. День способствует прогнозированию будущего.

Главные советы на этот день:

проявляйте альтруизм

передавайте свой опыт другим, готовьте учащихся

накапливайте знания и информацию

употребляйте много растительной пищи

ходите пешком, отдыхайте на природе

занимайтесь физическими упражнениями

медитируйте, освобождайтесь от страхов.

Гороскоп на 24 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки во вторник

24 сентября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новые активности, среди которых:

оформление на новую работу

приобретение или ремонт автомобиля, бытовой техники

дальние путешествия

сверхурочные нагрузки на работе

первое в жизни использование оружия.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем", - советует Соловьева.

"Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент. Простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону", - резюмировала она.