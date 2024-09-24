RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Луна в критической фазе. Что обещает астрологический прогноз на 24 сентября и как не спугнуть удачу

Гороскоп на 24 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что принесет нам этот день. Оказалось, что во вторник стоит учесть влияние Марса и критическое изменение фазы Луны, что может испортить немало планов.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог составила полный прогноз на вторник и рассказала, что нужно сделать в этот день.

Прогноз астропогоды на 24 сентября

Помните, что до сих пор можно ощутить влияние коридора затемнений. А потому в этот день период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской будет неблагоприятным.

"Критический день смены фазы Луны. Не рекомендуется групповая работа. Избегайте резких движений. Это период мудрости, постижения знаний, наук. Любые знания легко воспринимаются и усваиваются", - рассказала астролог.

"День достижения цели, он связан со стойкостью, вселенским законом, книгами.
Главное условие - полная сосредоточенность на наиболее важной задаче и поиске необходимой информации для ее решения", - добавила она.

Во вторник повышаются интуиция и интеллектуальные возможности. Кроме того, можно найти оригинальные идеи для решения старых проблем.

24 сентября все знания нужно использовать только с благими намерениями. День способствует прогнозированию будущего.

Главные советы на этот день:

  • проявляйте альтруизм
  • передавайте свой опыт другим, готовьте учащихся
  • накапливайте знания и информацию
  • употребляйте много растительной пищи
  • ходите пешком, отдыхайте на природе
  • занимайтесь физическими упражнениями
  • медитируйте, освобождайтесь от страхов.

Гороскоп на 24 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки во вторник

24 сентября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новые активности, среди которых:

  • оформление на новую работу
  • приобретение или ремонт автомобиля, бытовой техники
  • дальние путешествия
  • сверхурочные нагрузки на работе
  • первое в жизни использование оружия.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем", - советует Соловьева.

"Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент. Простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону", - резюмировала она.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология