Місяць у критичній фазі. Що обіцяє астрологічний прогноз на 24 вересня та як не відлякати успіх
Астролог Катерина Соловйова розповіла, що нам принесе цей день. Виявилося, у вівторок варто врахувати вплив Марсу та критичну зміну фази Місяці, що може зіпсувати чимало планів.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог склала повний прогноз на вівторок й розповіла, що треба зробити цього дня.
Прогноз астропогоди на 24 вересня
Пам'ятайте, що досі можна відчути вплив коридору затемнень. А тому цього дня період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні - буде несприятливим.
"Критичний день зміни фази Місяця. Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Це період мудрості, осягнення знань, наук. Будь-які знання легко сприймаються та засвоюються", - розповіла астролог.
"День досягнення мети, він пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами.
Головна умова - повна зосередженість на найбільш важливій задачі та пошуку необхідної інформації для її вирішення", - додала вона.
У вівторок підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Окрім цього, можна знайти оригінальні ідеї для вирішення старих проблем.
24 вересня всі знання треба використовувати лише з добрими намірами. День сприяє прогнозуванню майбутнього.
Головні поради на цей день такі:
- проявляйте альтруїзм
- передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів
- накопичуйте знання та інформацію
- вживайте багато рослинної їжі
- ходіть пішки, відпочивайте на природі
- займайтеся фізичними вправами
- медитуйте, звільняйтеся від страхів.
Гороскоп на 24 вересня (ілюстрація: freepik.com)
Астролайфхаки на вівторок
24 вересня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.
Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, серед яких:
- оформлення на нову роботу
- придбання або ремонт автомобіля, побутової техніки
- далекі подорожі
- понаднормові навантаження на роботі
- перше у житті використання зброї.
"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем", - радить Соловйова.
"Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік", - резюмувала вона.
До слова, раніше ми розповідали, що вівторок подарує рідкісний шанс лише цим знакам Зодіаку.
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