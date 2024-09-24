Місяць у критичній фазі. Що обіцяє астрологічний прогноз на 24 вересня та як не відлякати успіх

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що нам принесе цей день. Виявилося, у вівторок варто врахувати вплив Марсу та критичну зміну фази Місяці, що може зіпсувати чимало планів.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог склала повний прогноз на вівторок й розповіла, що треба зробити цього дня.

Прогноз астропогоди на 24 вересня

Пам'ятайте, що досі можна відчути вплив коридору затемнень. А тому цього дня період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні - буде несприятливим.

"Критичний день зміни фази Місяця. Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Це період мудрості, осягнення знань, наук. Будь-які знання легко сприймаються та засвоюються", - розповіла астролог.

"День досягнення мети, він пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами.

Головна умова - повна зосередженість на найбільш важливій задачі та пошуку необхідної інформації для її вирішення", - додала вона.

У вівторок підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Окрім цього, можна знайти оригінальні ідеї для вирішення старих проблем.

24 вересня всі знання треба використовувати лише з добрими намірами. День сприяє прогнозуванню майбутнього.

Головні поради на цей день такі:

проявляйте альтруїзм

передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів

накопичуйте знання та інформацію

вживайте багато рослинної їжі

ходіть пішки, відпочивайте на природі

займайтеся фізичними вправами

медитуйте, звільняйтеся від страхів.

Гороскоп на 24 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

24 вересня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, серед яких:

оформлення на нову роботу

придбання або ремонт автомобіля, побутової техніки

далекі подорожі

понаднормові навантаження на роботі

перше у житті використання зброї.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем", - радить Соловйова.

"Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік", - резюмувала вона.