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Місяць у критичній фазі. Що обіцяє астрологічний прогноз на 24 вересня та як не відлякати успіх

Вівторок 24 вересня 2024 08:25
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Місяць у критичній фазі. Що обіцяє астрологічний прогноз на 24 вересня та як не відлякати успіх Гороскоп на 24 вересня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що нам принесе цей день. Виявилося, у вівторок варто врахувати вплив Марсу та критичну зміну фази Місяці, що може зіпсувати чимало планів.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог склала повний прогноз на вівторок й розповіла, що треба зробити цього дня.

Прогноз астропогоди на 24 вересня

Пам'ятайте, що досі можна відчути вплив коридору затемнень. А тому цього дня період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні - буде несприятливим.

"Критичний день зміни фази Місяця. Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Це період мудрості, осягнення знань, наук. Будь-які знання легко сприймаються та засвоюються", - розповіла астролог.

"День досягнення мети, він пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами.
Головна умова - повна зосередженість на найбільш важливій задачі та пошуку необхідної інформації для її вирішення", - додала вона.

У вівторок підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Окрім цього, можна знайти оригінальні ідеї для вирішення старих проблем.

24 вересня всі знання треба використовувати лише з добрими намірами. День сприяє прогнозуванню майбутнього.

Головні поради на цей день такі:

  • проявляйте альтруїзм
  • передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів
  • накопичуйте знання та інформацію
  • вживайте багато рослинної їжі
  • ходіть пішки, відпочивайте на природі
  • займайтеся фізичними вправами
  • медитуйте, звільняйтеся від страхів.

Місяць у критичній фазі. Що обіцяє астрологічний прогноз на 24 вересня та як не відлякати успіх

Гороскоп на 24 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

24 вересня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, серед яких:

  • оформлення на нову роботу
  • придбання або ремонт автомобіля, побутової техніки
  • далекі подорожі
  • понаднормові навантаження на роботі
  • перше у житті використання зброї.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем", - радить Соловйова.

"Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік", - резюмувала вона.

До слова, раніше ми розповідали, що вівторок подарує рідкісний шанс лише цим знакам Зодіаку.

Окрім цього, читайте повний Таро-гороскоп на тиждень.

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