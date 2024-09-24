Луна в критической фазе. Что обещает астрологический прогноз на 24 сентября и как не спугнуть удачу
Астролог Катерина Соловьева рассказала, что принесет нам этот день. Оказалось, что во вторник стоит учесть влияние Марса и критическое изменение фазы Луны, что может испортить немало планов.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог составила полный прогноз на вторник и рассказала, что нужно сделать в этот день.
Прогноз астропогоды на 24 сентября
Помните, что до сих пор можно ощутить влияние коридора затемнений. А потому в этот день период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской будет неблагоприятным.
"Критический день смены фазы Луны. Не рекомендуется групповая работа. Избегайте резких движений. Это период мудрости, постижения знаний, наук. Любые знания легко воспринимаются и усваиваются", - рассказала астролог.
"День достижения цели, он связан со стойкостью, вселенским законом, книгами.
Главное условие - полная сосредоточенность на наиболее важной задаче и поиске необходимой информации для ее решения", - добавила она.
Во вторник повышаются интуиция и интеллектуальные возможности. Кроме того, можно найти оригинальные идеи для решения старых проблем.
24 сентября все знания нужно использовать только с благими намерениями. День способствует прогнозированию будущего.
Главные советы на этот день:
- проявляйте альтруизм
- передавайте свой опыт другим, готовьте учащихся
- накапливайте знания и информацию
- употребляйте много растительной пищи
- ходите пешком, отдыхайте на природе
- занимайтесь физическими упражнениями
- медитируйте, освобождайтесь от страхов.
Гороскоп на 24 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки во вторник
24 сентября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.
Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новые активности, среди которых:
- оформление на новую работу
- приобретение или ремонт автомобиля, бытовой техники
- дальние путешествия
- сверхурочные нагрузки на работе
- первое в жизни использование оружия.
"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем", - советует Соловьева.
"Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент. Простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону", - резюмировала она.
Кстати, ранее мы рассказывали, что вторник подарит редкий шанс только этим знакам Зодиака.
Кроме того, читайте полный Таро-гороскоп на неделю.