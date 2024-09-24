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Луна в критической фазе. Что обещает астрологический прогноз на 24 сентября и как не спугнуть удачу

Вторник 24 сентября 2024 08:25
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Луна в критической фазе. Что обещает астрологический прогноз на 24 сентября и как не спугнуть удачу Гороскоп на 24 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что принесет нам этот день. Оказалось, что во вторник стоит учесть влияние Марса и критическое изменение фазы Луны, что может испортить немало планов.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог составила полный прогноз на вторник и рассказала, что нужно сделать в этот день.

Прогноз астропогоды на 24 сентября

Помните, что до сих пор можно ощутить влияние коридора затемнений. А потому в этот день период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской будет неблагоприятным.

"Критический день смены фазы Луны. Не рекомендуется групповая работа. Избегайте резких движений. Это период мудрости, постижения знаний, наук. Любые знания легко воспринимаются и усваиваются", - рассказала астролог.

"День достижения цели, он связан со стойкостью, вселенским законом, книгами.
Главное условие - полная сосредоточенность на наиболее важной задаче и поиске необходимой информации для ее решения", - добавила она.

Во вторник повышаются интуиция и интеллектуальные возможности. Кроме того, можно найти оригинальные идеи для решения старых проблем.

24 сентября все знания нужно использовать только с благими намерениями. День способствует прогнозированию будущего.

Главные советы на этот день:

  • проявляйте альтруизм
  • передавайте свой опыт другим, готовьте учащихся
  • накапливайте знания и информацию
  • употребляйте много растительной пищи
  • ходите пешком, отдыхайте на природе
  • занимайтесь физическими упражнениями
  • медитируйте, освобождайтесь от страхов.

Луна в критической фазе. Что обещает астрологический прогноз на 24 сентября и как не спугнуть удачу

Гороскоп на 24 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки во вторник

24 сентября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новые активности, среди которых:

  • оформление на новую работу
  • приобретение или ремонт автомобиля, бытовой техники
  • дальние путешествия
  • сверхурочные нагрузки на работе
  • первое в жизни использование оружия.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем", - советует Соловьева.

"Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент. Простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону", - резюмировала она.

Кстати, ранее мы рассказывали, что вторник подарит редкий шанс только этим знакам Зодиака.

Кроме того, читайте полный Таро-гороскоп на неделю.

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