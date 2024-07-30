Місяць в Близнюках усе змінить. Астролог розповіла, що треба і не треба робити 30 липня

Головні поради на 30 липня

"Настав несприятливий день для стоматологічних втручань, оформлення шлюбу, розриву стосунків. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров'я", - попередила астролог.

Втім, цього дня вдалий період для:

нових справ і важливих рішень

хірургічних втручань

відвідування перукарні

укладання угод

підписання важливих документів

далеких подорожей.

Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя за рахунок зовнішніх проявів, а внаслідок роботи з підсвідомістю, 1 зазначила астролог.

"В кожного є внутрішній голос, у цю добу його особливо добре чути.

Головна умова для його розуміння - тверда віра в еволюцію своєї душі та місію у житті", - додала вона.

У середу уникайте конфліктів з оточуючими: це порушить зв'язок, інформація буде сприйнята некоректно, що ще більше заплутає ситуацію.

Займайтесь самовдосконаленням, справами родини, питаннями, пов’язаними з будівництвом. Корисними можуть бути голодування та очисні практики, прибирання вдома, баня, сауна.

Гороскоп на 30 липня (ілюстрація: freepik.com)

Що нам принесе ця середа

"30 липня - вівторок, день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші", - зазначила Соловйова.

Особливо це стосується сфер, пов’язаних з літературою, наукою, автомобілями, подорожами.

За словами астролога, можна підсилити марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Поласуйте гострими стравами з часником, якщо вам це дозволяє стан здоров’я, додає Соловйова.

Не варто повністю відмовлятися від мʼяса та кави, чаю. Також слід зробити наступне:

пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте людей

можна присвятити деякий час фізичним навантаженням і тренуванням, взяти участь у спортивному змаганні (навіть символічному)

спробуйте урізноманітнити сексуальне життя

перегляньте улюблений контент, пов'язаний з героїзмом, звитягою, досягненнями, високими результатами та тріумфальними перемогами

не бійтеся давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.

Астропоради на середу (ілюстрація: freepik.com)

Місяць в Близнюках - до чого готуватися

"30-го липня з 14:39 до 16:25 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Близнюків", - розповіла Соловйова.

Такі градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям.

Цей градус у Близнюках, пояснює астролог, вважається королевським, вишуканим, аристократичним, який обіцяє здобуття багатства без витрачання особливих зусиль. Він допомагає в заволодінні як матеріальними, так і духовними цінностями.

Також цей градус сприяє досягненню успіху в будь-яких справах, управляє контактами, комунікабельністю, проникливістю, далекоглядністю, розумовою активністю, інтелектуальними процесами, ментальною жвавістю.

"Інтелектуальний градус, що приносить щастя у будь-якій діловій сфері. Особливо вдалий для різноманітних товариств, асоціацій, альянсів, об'єднань, в основі яких полягає колегіальна діяльність", - резюмувала Соловйова.