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Місячний календар на вересень 2023: на які дні не варто планувати зустрічі, побачення та покупки

Місячний календар на вересень 2023 року (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Місячний календар з давніх-давен використовують для вибору необхідної дати для важливих справ. Люди вірили, що фази Місяця впливають на успішність, а ще можуть приректи на провал будь-які починання, тому завжди правильно підбирали дати.

Які дати за Місячним календарем у вересні будуть найвдалішими для важливих справ, а на які дні не варто планувати щось важливе – читайте у матеріалі Styler.

Фази Місяця у вересні

Місяць, що зменшується - з 1 по 14 вересня

Молодий місяць - 15 вересня о 03:40 за Києвом

Місяць, що росте - з 16 по 28 вересня

Повний місяць - 29 вересня об 11:57 за Києвом

Місяць, що зменшується - з 30 вересня

Сприятливі дати у вересні

Для нових справ : 3, 8, 16, 17, 29 вересня

Сильні енергетичні дні: 5, 6, 7, 12, 13, 15, 19, 22, 25, 27, 28 вересня

Вдалі дні для відвідування стоматолога: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29 вересня

Ідеальні дні для будь-яких справ: 2, 10, 25, 27 та 30 вересня

Для подорожей: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 21, 22, 24, 27, 29, 30 вересня

Для дорогих покупок : 5, 13, 18, 20, 25, 27, 29 вересня

Для стрижок та фарбування волосся : 5, 6, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 26

Для дієт та схуднення: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 вересня

Для побачень, знайомств та початку стосунків: 7, 15, 21, 25, 29, 30 вересня

Несприятливі дні у вересні

Нові справи не варто розпочинати: 3, 8, 14 вересня

Найнесприятливіші енергетичні дні: 3, 8, 14, 23, 29 вересня

Невдалі дні для фінансів: 1, 3, 7, 8, 13, 19, 22, 28 вересня

Складними можуть бути дні виходу планет із ретроградного руху:

4 вересня виходить Венера

З 4 вересня до 31 грудня стане ретроградним Юпітер

15 вересня Меркурій закінчить свій ретроградний рух

З 4 по 15 вересня одразу три планети будуть ретроградними: Сатурн, Юпітер та Меркурій

17 вересня – День Великий Перешкод

До речі, раніше ми повідомляли, що підготував усім знакам Зодіаку вересень.

Також ми розповідали, що принесе період Ретроградного Меркурія.

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