Лунный календарь на сентябрь 2023: на какие дни не стоит планировать встречи, свидания и покупки

Лунный календарь с древних времен используют для выбора необходимой даты для важных дел. Люди верили, что фазы Луны влияют на успешность, а еще могут обречь на провал любые начинания, поэтому всегда правильно подбирали даты.
Какие даты по Лунному календарю в сентябре будут самыми удачными для важных дел, а на какие дни не стоит планировать что-то важное - читайте в материале Styler.
Убывающая Луна - с 1 по 14 сентября
Новолуние - 15 сентября в 03:40 по Киеву
Растущая Луна - с 16 по 28 сентября
Полнолуние - 29 сентября в 11:57 по Киеву
Убывающая Луна - с 30 сентября
Для новых дел: 3, 8, 16, 17, 29 сентября
Сильные энергетически дни: 5, 6, 7, 12, 13, 15, 19, 22, 25, 27, 28 сентября
Удачные дни для посещения стоматолога: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29 сентября
Идеальные дни для любых дел: 2, 10, 25, 27 и 30 сентября
Для путешествий: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 21, 22, 24, 27, 29, 30 сентября
Для дорогих покупок: 5, 13, 18, 20, 25, 27, 29 сентября
Для стрижек и окрашивания волос: 5, 6, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 26
Для диет и похудения: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 сентября
Для свиданий, знакомств и начала отношений: 7, 15, 21, 25, 29, 30 сентября
Новые дела не стоит начинать: 3, 8, 14 сентября
Самые неблагоприятные энергетически дни: 3, 8, 14, 23, 29 сентября
Неудачные дни для финансов: 1, 3, 7, 8, 13, 19, 22, 28 сентября
Сложными могут быть дни выхода планет из ретроградного движения:
4 сентября выходит Венера
С 4 сентября до 31 декабря станет ретроградным Юпитер
15 сентября Меркурий закончит свое ретроградное движение
С 4 по 15 сентября сразу три планеты будут ретроградными: Сатурн, Юпитер и Меркурий
17 сентября - День Великий Препятствий
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