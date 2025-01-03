Місячний календар стрижок на січень. Коли можна і не варто йти до перукаря

Усі вдалі дні січня для стрижки та фарбування волосся

Початок місяця, а саме 1 і 2 числа, були вдалими днями для зміни образу. Також можна стригтися 4 і 5 січня - результат вас приємно здивує, а волосся може стати здоровішим і красивішим.

6 числа - нейтральний день, але поганого результату не буде. 7 і 8 січня гарні дати для стрижок і зміни кольору волосся. Крім цього, ви можете планувати похід до перукаря на 9, 10 і 11 числа - вони будуть вдалими.

Стрижка 16 і 17 січня допоможе залучити в життя позитив, також можна записатися на фарбування або зміну зачіски на 20, 21 і 22 числа.

А ось наприкінці січня вдалих дат для стрижки буде небагато. Якщо ви хочете, щоб похід до перукаря приніс удачу і щастя, плануйте фарбування та експерименти з волоссям на 25, 26 і 27 числа.

Календар стрижок на січень (ілюстрація: freepik.com)

Коли не можна стригтися в січні 2025 року

Перший місяць цього року не буде надто "щедрим" на невдалі дати. Однак враховуйте, що 3, 4 і 5 січня стрижки можуть негативно вплинути на здоров'я волосся.

Також не варто планувати фарбування або ж зміну зачіски на 12 і 13 числа. Найгірший день для походу в перукарню - 14 січня.

Якщо ви хочете уникнути проблем і негативу, не плануйте стрижки та фарбування на 15, 18 і 19 числа.

У місячному календарі також опинилися такі дати: 23 і 24 січня. Ці дні вважаються несприятливими для будь-яких експериментів з волоссям. Крім цього, кінець січня не буде вдалим для стрижок. А тому не плануйте зміну зачіски на 29, 30 і 31 числа.