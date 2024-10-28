Місячний календар на листопад 2024: сприятливі і погані дні для роботи на городі

Листопад - час підготувати город до зими. Але які роботи краще відкласти, а які виконати саме зараз? Місячний посівний календар на листопад 2024 дасть відповіді на всі ваші запитання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які дні у листопаді будуть сприятливі або ні для робіт на городі.
Фази Місяця мають прямий вплив на активність рослин. Основні рекомендації для роботи за місячним календарем такі:
Дотримуючись цих принципів, можна покращити здоров’я рослин і забезпечити рясний урожай.
Фази Місяця допомагають правильно розподілити роботи з рослинами:
Зростаючий місяць (2 - 14 листопада):
Повний місяць (15 листопада):
Спадаючий місяць (16 - 30 листопада):
Місячний посівний календар для листопада 2024 року радить проводити посадкові роботи залежно від фази Місяця. Найкращі дні для посадки та догляду за рослинами наступні:
Ці дати є найсприятливішими для посіву, посадки і пересадки, коли рослини найкраще засвоюють поживні речовини і мають високий потенціал до розвитку.
У листопаді також є дні, коли від садових та городніх робіт варто утриматися. Це стосується періодів молодика і повного місяця, коли ріст і активність рослин знижується:
Несприятливі дні для посадок: 1, 2 та 16 листопада.
У ці дні рекомендовано зайнятися іншими роботами, наприклад, підготовкою ґрунту, збиранням листя чи утепленням рослин, але краще уникати будь-яких посадок.
Раніше ми писали, які добрива вносити на город восени, щоб значно покращити родючість ґрунту.
Читайте також, які 7 ранніх сортів картоплі варто запасти восени, щоб посадити навесні.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Tsn.ua, "Аптека садівника", "На пенсії".