Місячний календар на листопад 2024: сприятливі і погані дні для роботи на городі

Принципи роботи з місячним календарем

Фази Місяця мають прямий вплив на активність рослин. Основні рекомендації для роботи за місячним календарем такі:

Зростаючий місяць (до повного місяця): це найкращий час для висадки культур, які плодоносять над землею (зелень, овочі, квіти).

це найкращий час для висадки культур, які плодоносять над землею (зелень, овочі, квіти). Спадаючий місяць (після повного місяця): підходить для коренеплодів і робіт, що готують рослини до зимівлі (наприклад, обрізка).

підходить для коренеплодів і робіт, що готують рослини до зимівлі (наприклад, обрізка). Повний місяць і молодик: активність рослин низька, тому ці дні небажані для посадок і пересадок.

Дотримуючись цих принципів, можна покращити здоров’я рослин і забезпечити рясний урожай.

Рекомендації для кожної фази місяця для робіт на городі

Фази Місяця допомагають правильно розподілити роботи з рослинами:

Зростаючий місяць (2 - 14 листопада):

Посів зелені, томатів, огірків і декоративних рослин.

Посадка ягідних кущів і плодових дерев.

Повний місяць (15 листопада):

Підживлення, прополювання та обробка проти шкідників.

Посадкові роботи в цей день краще відкласти.

Спадаючий місяць (16 - 30 листопада):

Посадка коренеплодів і цибулинних культур.

Підготовка ділянки до зими, обрізка і утеплення рослин.

Сприятливі дні для робіт на ділянці в листопаді

Місячний посівний календар для листопада 2024 року радить проводити посадкові роботи залежно від фази Місяця. Найкращі дні для посадки та догляду за рослинами наступні:

Для овочів (огірки, помідори, зелень): 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26 - 30 листопада.

10, 11, 14, 15, 19, 20, 26 - 30 листопада. Для коренеплодів (часник, цибуля, морква, буряк): 3 - 7, 14 - 15, 28 - 30 листопада.

3 - 7, 14 - 15, 28 - 30 листопада. Для багаторічних квітів: 6 - 7, 10 - 11, 14 - 15, 19 - 30 листопада.

6 - 7, 10 - 11, 14 - 15, 19 - 30 листопада. Посадка плодових дерев і ягідних кущів: 6 - 7, 10 - 11, 14 - 15, 19 - 30 листопада.

Ці дати є найсприятливішими для посіву, посадки і пересадки, коли рослини найкраще засвоюють поживні речовини і мають високий потенціал до розвитку.

Несприятливі дні для робіт у листопаді

У листопаді також є дні, коли від садових та городніх робіт варто утриматися. Це стосується періодів молодика і повного місяця, коли ріст і активність рослин знижується:

Несприятливі дні для посадок: 1, 2 та 16 листопада.

У ці дні рекомендовано зайнятися іншими роботами, наприклад, підготовкою ґрунту, збиранням листя чи утепленням рослин, але краще уникати будь-яких посадок.