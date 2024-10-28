Лунный календарь на ноябрь 2024 года: благоприятные и плохие дни для работы на огороде

Ноябрь - время подготовить огород к зиме. Но какие работы лучше отложить, а какие сделать сейчас? Лунный посевной календарь на ноябрь 2024 года ответит на все ваши вопросы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие дни в ноябре будут благоприятными или нет для работ на огороде.
Фазы Луны оказывают прямое влияние на активность растений. Основные рекомендации для работы по лунному календарю следующие:
Следуя этим принципам, можно улучшить здоровье растений и обеспечить обильный урожай.
Фазы Луны помогают правильно распределить работы с растениями:
Растущий месяц (2 - 14 ноября):
Полнолуние (15 ноября):
Убывающая луна (16 - 30 ноября):
Лунный посевной календарь для ноября 2024 советует проводить посадочные работы в зависимости от фазы Луны. Лучшие дни для посадки и ухода за растениями:
Эти даты наиболее благоприятны для посева, посадки и пересадки, когда растения лучше всего усваивают питательные вещества и имеют высокий потенциал к развитию.
В ноябре есть дни, когда от садовых и огородных работ стоит воздержаться. Это касается периодов новолуния и полнолуния, когда рост и активность растений снижается:
Неблагоприятные дни для посадки: 1, 2 и 16 ноября.
В эти дни рекомендуется заняться другими работами, например, подготовкой почвы, уборкой листьев или утеплением растений, но лучше избегать любых посадок.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Tsn.ua, "Аптека садовода", "На пенсии".