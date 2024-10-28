Лунный календарь на ноябрь 2024 года: благоприятные и плохие дни для работы на огороде

Принципы работы с лунным календарем

Фазы Луны оказывают прямое влияние на активность растений. Основные рекомендации для работы по лунному календарю следующие:

Растущая луна (до полнолуния): это лучшее время для высадки культур, плодоносящих над землей (зелень, овощи, цветы).

это лучшее время для высадки культур, плодоносящих над землей (зелень, овощи, цветы). Убывающая луна (после полнолуния): подходит для корнеплодов и работ, готовящих растения к зимовке (например, обрезка).

подходит для корнеплодов и работ, готовящих растения к зимовке (например, обрезка). Полнолуние и новолуние: активность растений низкая, поэтому эти дни нежелательны для посадок и пересадок.

Следуя этим принципам, можно улучшить здоровье растений и обеспечить обильный урожай.

Рекомендации для каждой фазы луны для работ на огороде

Фазы Луны помогают правильно распределить работы с растениями:

Растущий месяц (2 - 14 ноября):

Посев зелени, томатов, огурцов и декоративных растений.

Посадка ягодных кустов и плодовых деревьев.

Полнолуние (15 ноября):

Подкормка, пропалка и обработка против вредителей.

Посадочные работы в этот день лучше отложить.

Убывающая луна (16 - 30 ноября):

Посадка корнеплодов и луковичных культур.

Подготовка участка к зиме, обрезка и утепление растений.

Благоприятные дни для работ на участке в ноябре

Лунный посевной календарь для ноября 2024 советует проводить посадочные работы в зависимости от фазы Луны. Лучшие дни для посадки и ухода за растениями:

Для овощей (огурцы, помидоры, зелень): 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26 - 30 ноября.

10, 11, 14, 15, 19, 20, 26 - 30 ноября. Для корнеплодов (чеснок, лук, морковь, свекла): 3 - 7, 14 - 15, 28 - 30 ноября.

3 - 7, 14 - 15, 28 - 30 ноября. Для многолетних цветов: 6 - 7, 10 - 11, 14 - 15, 19 - 30 ноября.

6 - 7, 10 - 11, 14 - 15, 19 - 30 ноября. Посадка плодовых деревьев и ягодных кустов: 6 - 7, 10 - 11, 14 - 15, 19 - 30 ноября.

Эти даты наиболее благоприятны для посева, посадки и пересадки, когда растения лучше всего усваивают питательные вещества и имеют высокий потенциал к развитию.

Неблагоприятные дни для работ в ноябре

В ноябре есть дни, когда от садовых и огородных работ стоит воздержаться. Это касается периодов новолуния и полнолуния, когда рост и активность растений снижается:

Неблагоприятные дни для посадки: 1, 2 и 16 ноября.

В эти дни рекомендуется заняться другими работами, например, подготовкой почвы, уборкой листьев или утеплением растений, но лучше избегать любых посадок.