Місячний календар на липень: на які дні не варто планувати важливих справ

З давніх-давен люди використовували місячний календар для визначення найкращих дат для важливих справ. Енергетика Місяця має великий вплив на людину і залежно від фази та знаку Зодіаку, це небесне світило може по-різному впливати на життя людей.

Які дати в липні 2023 року будуть сприятливими для важливих справ, а на які дні не варто нічого планувати - читайте нижче.

Найскладніші дні для важливих заходів у будь-якій сфері – це дні Повного місяця. У липні Місяць стане повним 3 липня, тому варто відмовитися від важливих заходів, справ, фінансових операцій 2, 3, 4 липня.

Нові справи можна розпочинати: 1, 2, 18, 20, 22, 23, з 25 по 28 липня

Місяць, що зменшується - з 4 по 16 липня

Місяць, що росте - з 30 червня по 3 липня, з 18 липня по 31 липня

До речі, раніше ми писали про те, хто відзначатиме день ангела у липні та як можна назвати малюка.

А ще розповідали про те, як зміняться дати церковних свят через перехід на новий календар.