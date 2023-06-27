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Місячний календар на липень: на які дні не варто планувати важливих справ

Календар вдалих та небезпечних днів на липень 2023 (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

З давніх-давен люди використовували місячний календар для визначення найкращих дат для важливих справ. Енергетика Місяця має великий вплив на людину і залежно від фази та знаку Зодіаку, це небесне світило може по-різному впливати на життя людей.

Які дати в липні 2023 року будуть сприятливими для важливих справ, а на які дні не варто нічого планувати - читайте нижче.

Фази Місяця у липні 2023

Повний місяць - 3 липня о 14:39 за київським часом

Місяць, що росте - з 30 червня по 3 липня, з 18 липня по 31 липня

Місяць, що зменшується - з 4 по 16 липня

Молодий місяць - 17 липня о 21:32 за київським часом

Які дні будуть вдалими у липні

Нові справи можна розпочинати: 1, 2, 18, 20, 22, 23, з 25 по 28 липня

Енергетично сильні дні: 1, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28

Для хірургічних операцій: 1, 2, 19, 20, 21, 25, 28, 30, 31 липня

Для походу до стоматолога: 5, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 23-27, 30-31 липня

Для поїздок та подорожей: 1, 3, 8, 14, 17, 18, 24, 25, 27, 30 липня

Для дорогих покупок: 1, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 липня

Для весілля, вінчання або заручин: 23, 28, 29, 30 липня

Для стрижок та фарбування волосся: 3, 12, 15, 18, 22, 31 липня

Для зміни роботи та підписання договорів: 1, 2, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31 липня

Несприятливі дні у липні

Найскладніші дні для важливих заходів у будь-якій сфері – це дні Повного місяця. У липні Місяць стане повним 3 липня, тому варто відмовитися від важливих заходів, справ, фінансових операцій 2, 3, 4 липня.

Енергетичні несприятливі дні: 3, 14, 17 липня

Найнебезпечніші дні: 3 та 17 липня

До речі, раніше ми писали про те, хто відзначатиме день ангела у липні та як можна назвати малюка.

А ще розповідали про те, як зміняться дати церковних свят через перехід на новий календар.

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