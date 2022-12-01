Місячний календар на грудень 2022 року: коли не варто йти до лікаря та робити нові стрижки

Фази Місяця у грудні 2022

Повний місяць - 8 грудня о 06:10

Молодий місяць - 23 грудня о 12:18

Місяць, що зростає - з 1 по 7 грудня, з 24 по 31 грудня

Місяць, що спадає - з 9 по 22 грудня

Вдалі дні у грудні 2022 року

Найвдалішими днями у грудні будуть: 6, 7, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 29

Нейтральні дні: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 30, 31 грудня

Для походу до перукарні варто вибрати: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 28, 31 грудня

Манікюр та педикюр буде вдалим: 5, 6, 14, 17, 18, 24 грудня

Заручини, вінчання, укладення шлюбу, визнання у почуттях та пропозиція руки та серця: 4, 5, 25, 29, 30 грудня

Похід до стоматолога можна запланувати на будь-який день з 10 по 21 грудня, 25 та 26 грудня.

Хірургічні операції будуть вдалими: 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 31 грудня

Для поїздок та подорожей обирайте 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 27 грудня

Для великих покупок вибирайте 1, 2, 3, 5, 7, 20, 28, 30 грудня

Небезпечні дні у грудні 2022 року

Найнесприятливіші дати у грудні: 2 та 8.

Повний місяць у грудні відбудеться 8 грудня - у знаку Зодіаку Близнюки. За прогнозом астрологів, цей Повний місяць буде одним із небезпечних і не варто на цей день планувати нові починання, важливі розмови, підписання документів чи важливі справи.

Бажано цей день присвятити розв'язанню побутових питань, а ввечері відпочити, щоб не заробити виснаження та депресивні стани.

У розмовах з іншими людьми варто ретельно зважувати кожне слово і думати, що ви кажете - будь-яка інформація може бути витлумачена неправильно.

Також варто дуже акуратно поводитися в галузі фінансів – не брати участі у великих грошових договорах, не вкладати кошти, не позичати та не оформлювати кредити.