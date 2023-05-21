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Місячний календар на червень 2023 року: на які дні не варто планувати важливі справи

Місячний календар на червень 2023 року (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Місячний календар з давніх часів використовували визначення оптимальної дати найрізноманітніших важливих справ - від вінчання до посадки городу. Залежно від фаз Місяця є дні, які не підходять для подорожей, зміни зачіски та багато іншого.

Коли у червні 2023 року будуть найвдаліші дні для важливих справ, а на які дні не варто нічого планувати - читайте нижче.

Фази Місяця у червні 2023

Місяць, що зростає - з 1 по 3 червня, з 19 по 30 червня

Місяць, що спадає - з 5 по 17 червня

Повний місяць - 4 червня

Молодий місяць - 18 червня

Найвдаліші дні у червні 2023

Для хірургічних операцій: 1-3, 20-30 червня

Для відвідування стоматолога: 1-3, 20-30 червня

Стрижки, фарбування, зміна іміджу: 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 червня

Для великих та важливих покупок: 1, 2, 15, 22, 25, 28-30 червня

Для подорожей: 1, 3-8, 14, 18, 19, 25, 26, 28 червня

Енергетично сильні дні: 1, 2, 5, 7-10, 14-16, 19, 21, 23-15, 28, 29 червня

Для весілля: 23 червня

Найнебезпечніші дні у червні 2023

Не варто розпочинати справи: 11, 12, 17 червня

Не підходить для підписання договорів та весіль: 4, 13, 14, 17

Бажано не планувати нічого важливого на 4 червня - на Повний місяць.

До речі, раніше ми писали про те, у які місяці року не варто укладати шлюб і грати весілля.

А ще розповідали, що обов'язково треба посадити на городі до кінця травня.

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