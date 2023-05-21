Місячний календар на червень 2023 року: на які дні не варто планувати важливі справи

Місячний календар з давніх часів використовували визначення оптимальної дати найрізноманітніших важливих справ - від вінчання до посадки городу. Залежно від фаз Місяця є дні, які не підходять для подорожей, зміни зачіски та багато іншого.
Коли у червні 2023 року будуть найвдаліші дні для важливих справ, а на які дні не варто нічого планувати - читайте нижче.
Місяць, що зростає - з 1 по 3 червня, з 19 по 30 червня
Місяць, що спадає - з 5 по 17 червня
Повний місяць - 4 червня
Молодий місяць - 18 червня
Для хірургічних операцій: 1-3, 20-30 червня
Для відвідування стоматолога: 1-3, 20-30 червня
Стрижки, фарбування, зміна іміджу: 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 червня
Для великих та важливих покупок: 1, 2, 15, 22, 25, 28-30 червня
Для подорожей: 1, 3-8, 14, 18, 19, 25, 26, 28 червня
Енергетично сильні дні: 1, 2, 5, 7-10, 14-16, 19, 21, 23-15, 28, 29 червня
Для весілля: 23 червня
Не варто розпочинати справи: 11, 12, 17 червня
Не підходить для підписання договорів та весіль: 4, 13, 14, 17
Бажано не планувати нічого важливого на 4 червня - на Повний місяць.
До речі, раніше ми писали про те, у які місяці року не варто укладати шлюб і грати весілля.
А ще розповідали, що обов'язково треба посадити на городі до кінця травня.