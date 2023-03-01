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Місячний календар на березень 2023: названо сприятливі та небезпечні дати

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Середа 01 березня 2023 16:28
Місячний календар на березень 2023: названо сприятливі та небезпечні дати Місячний календар на березень 2023 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Розпочинається перший місяць весни. На початку березня Місяць буде рости, після чого розпочнеться фаза Повні. У ці два періоди краще не розпочинати нічого нового та не планувати важливих справ.

А які ж дні в березні будуть сприятливими - читайте нижче в матеріалі Styler.

Фази Місяця в березні 2023

Місяць у березні буде змінюватися приблизно таким чином:

  • Місяць росте - з 1 по 6 березня і з 22 по 31 березня.
  • Повня - 7 березня о 14:43 за київським часом.
  • Місяць спадає - з 8 по 20 березня.
  • Молодик - 21 березня о 19:27 за київським часом.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливими днями березня астрологи вважають: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 числа.

Несприятливі дні березня: 23 число.

Тобто бачимо, що переважно увесь місяць є або сприятливим. або нейтральним.

Хороші дні в березні для різних сфер життя

Для подорожей і поїздок: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 31 березня.

Для операцій: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 березня.

Для лікування зубів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 та 31 березня.

Для стрижки та фарбування волосся: 2, 4, 6, 16, 25, 27, 31 березня.

Сприятливі дні для видалення пігментних плям, бородавок: 4, 6, 16, 27 та 27.

Сприятливі дні для початку схуднення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 та 31 березня.

Манікюр та педикюр: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24 25, 27, 30, 31 березня.

Сприятливі дні для завивки волосся: 17, 18, 24, 25 та 27 березня.

Епіляція і депіляція: 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29 березня.

Раніше ми розповідали, в які дні березня краще відвідувати перукаря.

Читайте також, коли в березні суворо заборонено що-небудь сіяти.

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