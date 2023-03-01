Лунный календарь на март 2023: названы благоприятные и опасные даты

Начинается первый месяц весны. В начале марта Месяц будет расти, после чего начнется фаза Полнолуния. В эти два периода лучше не начинать ничего нового и не планировать важные дела.

А какие же дни в марте будут благоприятными - читайте ниже в материале Styler.

Фазы Месяца в марте 2023 Месяц в марте будет меняться примерно следующим образом: Луна растет - с 1 по 6 марта и с 22 по 31 марта.

Полнолуние - 7 марта в 14:43 по киевскому времени.

Луна спадает - с 8 по 20 марта.

Молодой Месяц - 21 марта в 19:27 по киевскому времени. Благоприятные и неблагоприятные дни Благоприятными днями марта астрологи считают: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 числа. Неблагоприятные дни марта: 23 число. То есть видим, что преимущественно весь месяц или благоприятный, или нейтральным. Хорошие дни в марте для разных сфер жизни Для путешествий и поездок: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 31 марта. Для операций: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта. Для лечения зубов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 марта. Для стрижки и окрашивания волос: 2, 4, 6, 16, 25, 27, 31 марта. Благоприятные дни удаления пигментных пятен, бородавок: 4, 6, 16, 27 и 27. Благоприятные дни для начала похудения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 марта. Маникюр и педикюр: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24 25, 27, 30, 31 марта. Благоприятные дни для завивки волос: 17, 18, 24, 25 и 27 марта. Эпиляция и депиляция: 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29 марта.