Місячне затемнення завдасть кармічного удару. Що робити 14 березня, аби не наробити помилок

У п'ятницю, 14 березня, настає особлива подія - Місячне затемнення. І якщо не врахувати всі його особливості, то кармічні перевірки на міцність можуть підштовхнути до помилок.

Що робити на Місячне затемнення

Як розповіла Соловйова, 14 березня, під час затемнення нічного світила, ефективно планувати позбавляння від усього небажаного у житті: звичок, токсичного оточення, роботи, боргів тощо.

"Затемнення Місяця відбудеться у Діві, а його управителем буде Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. При цьому Сонце буде у поєднанні Нептуном і Сатурном і всі вони разом будуть в опозиції до Місяця. Це дуже складна конфігурація, яка сформує подвійну "Печатку нещастя", - зазначила астролог.

"Для людей низького рівня духовного розвитку таке положення приносить погіршення здоров’я та самопочуття, затьмарення свідомості, усілякі негаразди та труднощі, оману, помилки неадекватність, фанатизм, розчарування", - додала вона.

Окрім цього, починається період, коли можна отримати результати від процесів, які стартували з 3 до 18 вересня 2024 року. Ці ситуації можна буде корегувати або завершувати.

"Важливими є аспекти транзитних Сонця та Місяця до натальних об’єктів карти у момент затемнення. Позитивну роль у цій події будуть грати сприятливі аспекти транзитних Сонця та Місяця з транзитними Ураном і Марсом. Обидві планети будуть директними та в найкращих з усіх існуючих аспектах з обома світилами", - пояснила Соловйова.

В тих сферах радиксу, в яких вони опиняться у момент затемнення, можна очікувати на позитивні результати від раніше розпочатих процесів та активностей. Кожен може відчути особливі зміни та події - залежно від того, в якій сфері радиксу будуть під час затемнення транзитні Сонце та Місяць.

"Можлива реалізація кармічних ситуацій, які даються для опрацювання кармічних боргів (що більша "заборгованість" - тим жорсткішими будуть обставини). Їх неможливо уникнути, головне - правильно на них реагувати, щоб ця сфера максимально гармонізувалася. Якщо все буде відпрацьовано коректно, то ця сфера вийде на новий виток розвитку. Дія "коридору затемнень" на людину триває від кількох місяців до кількох років", - зазначила астролог.



Гороскоп на 14 березня (ілюстративне фото: freepik.com)

Прогноз астропогоди на 14 березня

"О 08:56 за київським часом відбудеться точна фаза Повні, а о 09:00 - точна фаза місячного затемнення Несприятливий період для нових справ і важливих рішень. Жінки відчувають затемнення Місяця гостріше за чоловіків", - розповіла Соловйова.

"Не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему. Не потрібно сумувати та впадати у розпач. Не можна піддаватися навіюванню, лінуватися. Утримайтесь від сексуальних практик. Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я. Самоконтроль ослаблений, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки. За швидкоплинною насолодою може прийти розчарування", - додала вона.

За словами астролога, цієї п'ятниці необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну. Терпіння та миролюбство - основний девіз дня.

"14 березня - п’ятниця, день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям". Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири", - нагадала експерт.

Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах.

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