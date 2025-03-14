Лунное затмение нанесет кармический удар. Что делать 14 марта, чтобы не наделать ошибок

В пятницу, 14 марта, наступает особое событие - Лунное затмение. И если не учесть все его особенности, то кармические проверки на прочность могут подтолкнуть к ошибкам.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева сделала прогноз на 14 марта и рассказала, чем особенное Лунное затмение.

Что делать на Лунное затмение

Как рассказала Соловьева, 14 марта, во время затмения ночного светила, эффективно планировать избавление от всего нежелательного в жизни: привычек, токсичного окружения, работы, долгов и тому подобное.

"Затмение Луны состоится в Деве, а его управителем будет Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. При этом Солнце будет в соединении Нептуном и Сатурном и все они вместе будут в оппозиции к Луне. Это очень сложная конфигурация, которая сформирует двойную "Печатку несчастья", - отметила астролог.

"Для людей низкого уровня духовного развития такое положение приносит ухудшение здоровья и самочувствия, помрачение сознания, всевозможные проблемы и трудности, заблуждение, ошибки, неадекватность, фанатизм, разочарование", - добавила она.

Кроме этого, начинается период, когда можно получить результаты от процессов, которые стартовали с 3 по 18 сентября 2024 года. Эти ситуации можно будет корректировать или завершать.

"Важны аспекты транзитных Солнца и Луны к натальным объектам карты в момент затмения. Положительную роль в этом событии будут играть благоприятные аспекты транзитных Солнца и Луны с транзитными Ураном и Марсом. Обе планеты будут директными и в лучших из всех существующих аспектах с обоими светилами", - пояснила Соловьева.

В тех сферах радикса, в которых они окажутся в момент затмения, можно ожидать положительных результатов от ранее начатых процессов и активностей. Каждый может почувствовать особые изменения и события - в зависимости от того, в какой сфере радикса будут во время затмения транзитные Солнце и Луна.

"Возможна реализация кармических ситуаций, которые даются для проработки кармических долгов (чем больше "задолженность" - тем жестче будут обстоятельства). Их невозможно избежать, главное - правильно на них реагировать, чтобы эта сфера максимально гармонизировалась. Если все будет отработано корректно, то эта сфера выйдет на новый виток развития. Действие "коридора затмений" на человека длится от нескольких месяцев до нескольких лет", - отметила астролог.



Гороскоп на 14 марта (иллюстративное фото: freepik.com)

Прогноз астропогоды на 14 марта

"В 08:56 по киевскому времени произойдет точная фаза Полнолуния, а в 09:00 - точная фаза лунного затмения Неблагоприятный период для новых дел и важных решений. Женщины чувствуют затмение Луны острее мужчин", - рассказала Соловьева.

"Не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему. Не нужно грустить и впадать в отчаяние. Нельзя поддаваться внушению, лениться, воздержитесь от сексуальных практик. Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья. Самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки. За мимолетным наслаждением может прийти разочарование", - добавила она.

По словам астролога, в эту пятницу необходимо укрощать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину. Терпение и миролюбие - основной девиз дня.

"14 марта - пятница, день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры", - напомнила эксперт.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях.

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