За місто з кавунами: в Австралії вигадали особливий напій на честь визволення Херсона

Чому джин особливий?

"Це обмежене видання нашого джину Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin було випущено на честь визволення українського міста Херсона, де, мабуть, вирощують найсолодші кавуни у світі!" - йдеться у повідомленні.

Символічно, що дизайн для пляшки розробив одесит Костянтин Дес. На етикетці він зобразив українського воїна, який стрибає з кавуном у руках, взявши за основу інший відомий логотип.

Етикетка джину "за Херсон" (фото: sunshineandsons.com)

У компанії зазначають, що робоче місце художника постраждало від російської ракети 10 травня. А зараз митець працює без електрики через атаки на його місто.

Вартість однієї пляшки лімітованого джину становить 99 доларів. За весь час продажу Sunshine&Sons планують вторгувати 70 000 доларів і передати їх на фінансування металошукачів для розмінування.

"Зрештою, щедрий шматочок свіжозрізаного кавуна стане ідеальним гарніром до вашого джину. Підніміть, будь ласка, келих за Херсон і героїчні зусилля багатьох", - підсумували виробники підбадьорливо.

Лімітована партія джину на честь деокупації Херсону (фото: sunshineandsons.com)