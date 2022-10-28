У містах України облаштують пункти обігріву: куди можна прийти

Де будуть пункти обігріву?

Перш за все їх обладнають на деокупованих від росіян територіях, щоб забезпечити тамтешніх мешканців засобами існування.

ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних і 100 мобільних пунктів обігріву, де можна буде зігрітися, підзарядити телефони та поїсти. Стаціонарні пункти розгорнуть у придатних для цього приміщеннях.

Крім того, Україні обіцяють надати тисячі мобільних пунктів обігріву, оснащених генераторами. Їх відправлять у небезпечні, прифронтові та щойно звільнені регіони.

Укрзалізниця також готує пункти обігріву. Вони з'являться у приміщеннях понад 30 залізничних вокзалів в обласних і районних центрах, які приймають внутрішніх переселенців.

Зокрема, це вокзали у Запоріжжі, Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі, Ковелі, Коломиї, Мукачеві, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді, Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Бердичеві, Тернополі, Львові та на станціях "Тараса Шевченка" й "Дарниця".

Точний перелік пунктів обігріву шукайте на регіональних сайтах ДСНС.