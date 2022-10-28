В городах Украины обустроят пункты обогрева: куда можно прийти

Где будут пункты обогрева?

Прежде всего, их оборудуют на деоккупированных от россиян территориях, чтобы обеспечить тамошних жителей средствами существования.

ГСЧС готова оборудовать 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева, где можно будет согреться, подзарядить телефоны и поесть. Стационарные пункты развернут в пригодных для этого помещениях.

Кроме того, Украине обещают предоставить тысячи мобильных пунктов обогрева, оснащенных генераторами. Их отправят в опасные, прифронтовые и только что освобожденные регионы.

Укрзалізниця также готовит пункты обогрева. Они появятся в помещениях более 30 железнодорожных вокзалов в областных и районных центрах, принимающих внутренних переселенцев.

В частности, это вокзалы в Запорожье, Виннице, Хмельницком, Каменце-Подольском, Бердичеве, Ровно, Кривом Рогу, Ковеле, Коломые, Мукачево, Трускавце, Моршине, Жмеринке, Ивано-Франковске, Черновцах, Чопе, Ужгороде, Житомире, Мироновке Чернигове, Тростянце, Сумах, Харькове, Одессе, Черкассах, Кропивницком, Бердичеве, Тернополе, Львове и на станциях "Тараса Шевченко" и "Дарница".

Точный список пунктов обогрева ищите на региональных сайтах ГСЧС.