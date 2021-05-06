Мисс Вселенная 2021: сногсшибательные наряды украинской красавицы (фото)

С собой Елизавета Ястремская везет внушительный багаж - 5 чемоданов общим весом почти 100 кг. В них - одежда и украшения от украинских дизайнеров: Elenareva, Кати Сильченко, Bevza, Samokish.

Шикарные наряды украинки

Вечернее платье для выхода на сцену "Мисс Вселенная" украинке пошил модный дом Maxima.

"Мы очень рады тому, что такое масштабное шоу как "Мисс Вселенная" будет проходить, несмотря на пандемию коронавируса, которая, как и раньше, существует в мире. Для нас большим прорывом является то, что конкурс все-таки состоится. Лиза - очень сильная участница и она абсолютно готова к этому соревнованию. Пять месяцев длилась ее интенсивная подготовка и мы уверены, что она достойно представит нашу страну на мероприятии международного масштаба", - рассказала президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Так выглядит вечернее платье, в котором выступит Елизавета Ястремская

Национальный костюм, который Елизавета Ястремская представит в финале конкурса "Мисс Вселенная" называется "Душа-витинанка".

"Жизнь иногда оставляет дырочки в душах людей, но Бог составляет из них прекрасный гармоничный рисунок, отражающий внутреннюю красоту человека. Душа - светлая, чистая, что и символизирует белый цвет костюма. Зеркальный блеск отражает внутренний мир человека. Украинская витинанка - это генетическая память нашей нации. Издавна этими орнаментальными украшениями из бумаги украшали стены, окна, полки домов. Традиционно в витинанку закладывали сюжет, который рассказывал, что происходит в семье: какие были праздники, свадьбы, кто родился. Белый лист бумаги напоминал о чистоте и святости человеческой души. Также вместе с вышивкой использовали витинанки из ткани и кожи в отделке одежды", - говорят дизайнеры о наряде.

Национальный костюм, в котором выступит Елизавета Ястремская

Отметим, что создание национального костюма для "Мисс Украина Вселенная"-2020 происходило в очень сжатые сроки - наряд изготовили за месяц. Над ним работала команда из 7 швей. Общий вес костюма - около 7 килограммов.

"Было использовано около 15 метров атласной ткани белого и черного цветов. Необычным было то, что нужно было разработать технологию, при которой ткань была бы похожа на бумагу и вела бы себя как бумага. При этом еще необходимо было, чтобы мелко порезанная ткань не разлазилась. Для этого было потрачено почти 2 килограмма специального раствора" - рассказала о костюме дизайнер Наталия Шевчук.

Как будет проходить конкурс

В конкурсе примут участие представительницы из 74 стран. Корону своей преемнице передаст "Мисс Вселенная"-2019 Зозибини Тунзи из Южно-Африканской Республики. Финал конкурса будет транслироваться во всем мире 17 мая, в 3:00 (по украинскому времени).