Міс Всесвіт 2021: карколомні вбрання української красуні (фото)

З собою Єлизавета Ястремська везе значний багаж - 5 валіз загальною вагою майже 100 кг. У них - одяг і прикраси від українських дизайнерів: Elenareva, Каті Сільченко, Bevza, Samokish.

Шикарні вбрання Українки

Вечірню сукню для виходу на сцену "Міс Всесвіт" українці пошив модний будинок Maxima.

"Ми дуже раді тому, що таке масштабне шоу як "Міс Всесвіт" буде проходити, незважаючи на пандемію коронавірусу, яка, як і раніше, існує у світі. Для нас великим проривом є те, що конкурс все-таки відбудеться. Ліза - дуже сильна учасниця і вона абсолютно готова до цього змагання. П'ять місяців тривала її інтенсивна підготовка і ми впевнені, що вона гідно представить нашу країну на заході міжнародного масштабу", - розповіла президент "Міс Україна Всесвіт" Ганна Філімонова.

Так виглядає вечірня сукня, в якій виступить Єлизавета Ястремська

Національний костюм, який Єлизавета Ястремська представить у фіналі конкурсу "Міс Всесвіт "називається" Душа-витинанка".

"Життя іноді залишає дірочки в душах людей, але Бог складає з них прекрасний гармонійний малюнок, що відображає внутрішню красу людини. Душа - світла, чиста, що і символізує білий колір костюма. Дзеркальний блиск відображає внутрішній світ людини. Українська витинанка - це генетична пам'ять нашої нації. З давніх-давен цими орнаментальними прикрасами з паперу прикрашали стіни, вікна, полиці будинків. Традиційно у витинанку закладали сюжет, який розповідав, що відбувається в родині: які були свята, весілля, хто народився. Білий аркуш паперу нагадував про чистоту і святість людської душі. Також разом з вишивкою використовували витинанки з тканини й шкіри в обробці одягу", - кажуть дизайнери про вбрання.

Національний костюм, в якому виступить Єлизавета Ястремська

Відзначимо, що створення національного костюма для "Міс Україна Всесвіт"-2020 відбувалося в дуже стислі терміни - наряд виготовили за місяць. Над ним працювала команда з 7 швачок. Загальна вага костюма - близько 7 кілограмів.

"Було використано близько 15 метрів атласної тканини білого і чорного кольорів. Незвичайним було те, що потрібно було розробити технологію, при якій тканина була б схожа на папір і поводила себе, як папір. При цьому ще необхідно було, щоб дрібно порізана тканина не розлазилася. Для цього було витрачено майже 2 кілограми спеціального розчину" - розповіла про костюм дизайнер Наталія Шевчук.

Як проходитиме конкурс

У конкурсі візьмуть участь представниці з 74 країн. Корону своїй наступниці передасть "Міс Всесвіт" -2019 Зозібіні Тунзі з Південно-Африканської Республіки. Фінал конкурсу транслюватиметься у всьому світі 17 травня, о 3:00 (за українським часом).