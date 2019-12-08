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Міс Україна Всесвіт 2019: яскраві фото красуні

STYLERПерсони    08.12.2019 - 10:29
Міс Україна Всесвіт 2019: яскраві фото красуні
Міс Україна Всесвіт (фото: instagram.com/awwsaturday)

Міс Україна Всесвіт 2019 представить нашу країну у фіналі конкурсу в Атланті

Міс Україна Всесвіт Анастасія Субота представить нашу країну на фіналі конкурсу Міс Всесвіт, який відбудеться в Атланті 8 грудня. 26-річна уродженка Запоріжжя починала свою модельну кар'єру ще у 8 років. У 14 років їй запропонували контракт в Італії, але тато не відпустив юну красуню в чужу країну. Потім була роботу в модельному агентстві Донецька, де дівчині запропонували роботу манекенницею в Китаї.

В цій азіатській країні Анастасія пропрацювала декілька років і була задоволена новим досвідом.

Міс Україна Всесвіт 2019: яскраві фото красуніАнастасія Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

В Україні Анастасія Субота "засвітилася" на подіумі на показах українських дизайнерів, а именнобренда GASANOVA.

Українка за спеціальністю веб-дизайнер. Вона дуже любить ходити на рибалку, а її мати зараз живе в США.

Анастасія Субота любить риболовлю та живопис (фото: instagram.com/awwsaturday)

Раніше вона була натуральною блондинкою, але перефарбувалася в рудий колір. Каже, це додало їй впевненості і принесло успіх.

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