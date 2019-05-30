Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

Стали известны имена первых 10 претенденток на титул Мисс Украина 2019. Всего же, по словам представителей оргкомитета конкурса, за главную корону страны будут сражаться 50 красавиц из разных городов Украины.

Директор конкурса Мисс Украина Виктория Киосе также поделилась небольшим секретом и сказала, что в планах организаторов сделать публичную презентацию этой самой 50-ки лучших.

"Могу сказать, что такого формата презентации 50-ки финалисток Украина еще не видела. Но мы хотим, чтобы на всех этапах конкурса была максимальная честность и прозрачность отборочного процесса", - отметила она.

Все имена участниц конкурса Мисс Украина общественность узнает 25 июня.

Добавим, что в числе прочих в топ-10 есть кандидатура украинской актрисы, модели Елизаветы Василенко, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Школа".

Первая десятка претенденток на участие в национальном конкурсе красоты Мисс Украина 2019:

Елизавета Василенко, 20 лет, рост 170 см, Днепр.

Елизавета Василенко (фото: missukraine.ua)

Валерия Напалкова, 20 лет, рост 171 см, Киев.

Валерия Напалкова (фото: missukraine.ua)

Полина Федина, 23 года, рост 176 см, Днепр.

Полина Федина (фото: missukraine.ua)

Елена-Эвелина Фирус, 19 лет, рост 172 см, Львов.

Елена-Эвелина Фирус (фото: missukraine.ua)

Диана Шабас, 20 лет, рост 179 см, Нововолынск.

Диана Шабас (фото: missukraine.ua)

София Гирич, 20 лет, рост 174 см, Запорожье.

София Гирич (фото: missukraine.ua)

Яна Иванова, 19 лет, рост 175 см, Кривой Рог.

Яна Иванова (фото: missukraine.ua)

Кристина Гордиенко, 18 лет, рост 170 см, Одесса.

Кристина Гордиенко (фото: missukraine.ua)

Анастасия Никитюк, 20 лет, рост 171 см, Киев.

Анастасия Никитюк (фото: missukraine.ua)

Мария Ломага, 22 года, рост 170 см, Закарпатье.

Мария Ломага (фото: missukraine.ua)

Напомним, что в прошлом конкурсе Мисс Украина 2018, который запомнился громким скандалом, победила Леонила Гузь из Херсонской области.

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