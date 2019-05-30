Міс Україна 2019: з'явилися яскраві фото перших претенденток

Стали відомі імена перших 10 претенденток на титул Міс Україна 2019. Всього ж, за словами представників оргкомітету конкурсу, за головну корону країни будуть боротися 50 красунь з різних міст України.

Директор конкурсу Міс Україна Вікторія Кіосе також поділилася невеликим секретом і сказала, що у планах організаторів зробити публічну презентацію цієї самої 50-ки кращих.

"Можу сказати, що такого формату презентації 50-ки фіналісток Україна ще не бачила. Але ми хочемо, щоб на всіх етапах конкурсу була максимальна чесність і прозорість відбіркового процесу", - зазначила вона.

Всі імена учасниць конкурсу Міс Україна громадськість дізнається 25 червня.

Додамо, що в числі інших в топ-10 є кандидатура української актриси, моделі Єлизавети Василенко, яка зіграла одну з головних ролей в серіалі "Школа".

Перша десятка претенденток на участь в національному конкурсі краси Міс Україна 2019:

Єлизавета Василенко, 20 років, зріст 170 см, Дніпро.

Єлизавета Василенко (фото: missukraine.ua)

Валерія Напалкова, 20 років, зріст 171 см, Київ.

Валерія Напалкова (фото: missukraine.ua)

Поліна Федина, 23 роки, зріст 176 см, Дніпро.

Поліна Федіна (фото: missukraine.ua)

Олена-Евеліна Фірус, 19 років, зріст 172 см, Львів.

Олена-Евеліна Фірус (фото: missukraine.ua)

Діана Шабас, 20 років, зріст 179 см, Нововолинськ.

Діана Шабас (фото: missukraine.ua)

Софія Гирич, 20 років, зріст 174 см, Запоріжжі.

Софія Гирич (фото: missukraine.ua)

Яна Іванова, 19 років, зріст 175 см, Кривий Ріг.

Яна Іванова (фото: missukraine.ua)

Христина Гордієнко, 18 років, зріст 170 см, Одеса.

Христина Гордієнко (фото: missukraine.ua)

Анастасія Нікітюк, 20 років, зріст 171 см, Київ.

Анастасія Нікітюк (фото: missukraine.ua)

Марія Ломага, 22 роки, зріст 170 см, Закарпатті.

Марія Ломага (фото: missukraine.ua)

Нагадаємо, що в минулому конкурсі " Міс Україна-2018, який запам'ятався гучним скандалом, перемогла Леоніла Гузь з Херсонської області.

Раніше ми писали про те, що Вероніка Дідусенко відверто розповіла про "прихованих правилах" конкурсу краси.