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Мишина впервые рассказала, почему окончательно разошлась с Эллертом

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ОАЭ, Понедельник 13 декабря 2021 07:32
Мишина впервые рассказала, почему окончательно разошлась с Эллертом Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Роман Мирончук

Ксения Мишина впервые откровенно рассказала, почему она решила окончательно разойтись со сценаристом студии "Квартал 95" Александром Эллертом, который стал победителем "Холостячки". По словам актрисы, им было тяжело вместе.

О своей личной жизни Мишина поделилась с Катей Осадчей в программе "Світське життя".

"У нас были отличные отношения. Было очень много яркого и положительного, много плюсов. Но и были минусы. Мы пытались поладить. Но, к сожалению, ничего не удалось", - отметила Ксения.

Пара часто ссорилась, поскольку они оба очень эмоциональные. Александру очень не нравилось, что его девушка все время занята на работе, и они проводят вместе мало времени.

У них часто были конфликты, и Мишина поняла, что так больше продолжать не может. Она была инициатором их окончательного разрыва.

Хотя "Холостячка" намекнула на то, что, возможно, они еще сойдутся.

"Я не знаю, что будет дальше. Будем ли мы вместе или нет. Я ценила эти отношения, но это постоянный стресс", - призналась актриса.

Какого мужчину хочет видеть возле себя

Ксения Мишина отметила, что хочет, как и любая другая девушка, чтобы с ней был мужчина, с которым она будет себя чувствовать защищенной и любимой.

Отметим, что впервые о расставании пары стало известно еще летом, но потом они померились и снова продолжили встречаться. Они вместе со своими детьми ездили на отдых.

Ксения Мишина рассказала, почему разошлась с Александром Эллертом (видео: YouTube)

Напомним, Ксения Мишина сделала честное признание на интимную тему.

Ранее Мишина восхитила идеальными формами у бассейна в мокром бикини.

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Ксения Мишина Холостячка
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