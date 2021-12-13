Мішина вперше розповіла, чому остаточно розійшлася з Еллертом

Ксенія Мішина вперше відверто розповіла, чому вона вирішила остаточно розійтися зі сценаристом студії "Квартал 95" Олександром Еллертом, який став переможцем "Холостячки". За словами актриси, їм було важко разом.

Про своє особисте життя Мішина поділилася з Катею Осадчою в програмі " Світське життя ".

"У нас були чудові стосунки. Було дуже багато яскравого і позитивного, багато плюсів. Але і були мінуси. Ми намагалися порозумітися. Але, на жаль, нічого не вдалося", - зазначила Ксенія.

Пара часто сварилася, оскільки вони обидва дуже емоційні. Олександру дуже не подобалося, що його дівчина весь час зайнята на роботі, і вони проводять разом мало часу.

У них часто були конфлікти, і Мішина зрозуміла, що так більше продовжувати не може. Вона була ініціатором їх остаточного розриву.

Хоча "Холостячка" натякнула на те, що, можливо, вони ще зійдуться.

"Я не знаю, що буде далі. Чи будемо ми разом чи ні. Я цінувала ці відносини, але це постійний стрес", - зізналася актриса.

Якого чоловіка хоче бачити біля себе

Ксенія Мішина зазначила, що хоче, як і будь-яка інша дівчина, щоб з нею був чоловік, з яким вона почуватиметься захищеною та коханою.

Зазначимо, що вперше про розставання пари стало відомо ще влітку, але потім вони помірялися і знову продовжили зустрічатися. Вони разом зі своїми дітьми їздили на відпочинок.

Ксенія Мішина розповіла, чому розійшлася з Олександром Еллертом (відео: YouTube)