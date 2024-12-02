Мішель Андраде зізналася, що було між нею та ведучим "Орла і Решки" насправді: "Всі це помічали"

Співачка Мішель Андраде, яка разом з Кирилом Макашовим вела один з сезонів тревел-шоу "Орел і Решка", розповіла, якими були її стосунки з колегою. Виявилося, між ними було щось більше, аніж проста дружба.

"Мені здається, оцей вогонь, який між нами був, він і тримав нас на зйомках. Ми, по-перше, дуже рідко бачилися. Тільки в літаках, або на початку, або в кінці", - зізналася Мішель.

За словами співачки, навіть попри те, що вони рідко бачилися на зйомках, їм подобалося спілкуватися поза камерами. І це, вважає Андраде, помічали інші члени команди.

Мішель Андраде (скріншот)

"Ми були дуже схожі. І він типу класний чоловік, такий джентльмен з класним гумором, він крутий. На той момент, я не буду лукавити, у нас був флірт. Мені здається, що навколо всі це помічали і це дуже нам допомагало", - заявила зірка.

Втім, флірт не переріс у щось більше. Мішель та Кирило думали перевести свої стосунки на новий рівень, колись навіть ледь не дійшло до поцілунків.

Це сталося на початку повномасштабної війни РФ проти України. Тоді Андраде, Макашов та всі, хто працював над створенням нового сезону "Орла і Решки", перебували у Лісабоні. Там вони "застрягли" й були вимушені жити в одній квартирі.

Макашов та Андраде (скріншот)

І в той момент Мішель та Кирило жартували, що їм вже час цілуватися, нарешті на це наважитися. Втім, вони так і не пішли на такий крок, а тому вирішили залишитися друзями. Нині ж Андраде та її колега не спілкуються.

Також Мішель розповіла, чи отримувала вона гроші за зйомки в "Орлі і Решці". Вона зазначила, що не може називати суми гонорарів, але саме на них вона жила увесь перший рік повномасштабної війни.