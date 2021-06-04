UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мишель Андраде рассказала, сколько ей платит Потап

Автор: Тетяна Самарук

Украинская поп-певица и новая ведущая шоу "Орел&Решка. Земляне" Мишель Андраде, которую недавно заподозрили в романе с Позитивом рассказала об отношениях с Потапом.

Какие гонорары ей платит продюсер, а также о своем самом дорогом клипе артистка рассказала в интервью Александре Кучеренко в программе "Утро в большом городе" на ICTV.

По словам певицы, ее заработок в Mozgi Entertainment, руководителем которого и является Потап, постоянно разнится.

"Вообще по-разному. Возможно, иногда больше 10% от концерта", - призналась Мишель в рубрике "33 за 3".

Также стало известно, что самым дорогим в творчестве певицы оказался клип на песню "Сделай музыку погромче", режиссером которого выступил Алан Бадоев.

Андраде говорит, что клип стоил 30-50 тыс. долларов.

На провокационный вопрос Александры - или спела бы дуэтом с Олегом Винником, - поп-звезда ответила честно: "Нет".

"Он классный, но у нас несколько разные стили", - объяснила она.

А еще 24-летняя звезда призналась, что пока не готова сняться обнаженной в новом клипе или для журнала. Но в перспективе Мишель рассматривает такое предложение.

Ранее мы сообщали, что Мишель Андраде получила серьезную травму шеи, за которой ей пришлось отменить важный концерт.

Также девушка удивила пикантными фотографиями для мужского глянца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мишель Андраде