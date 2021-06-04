RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мішель Андраде розповіла, скільки їй платить Потап

Автор: Тетяна Самарук

Українська поп-співачка і нова ведуча шоу "Орел&Решка. Земляне" Мішель Андраде, яку нещодавно запідозрили у романі з Позитивом розповіла про стосунки з Потапом.

Які гонорари їй платить продюсер, а також про свій найдорожчий кліп артистка розповіла в інтерв'ю Олександрі Кучеренко в програмі "Ранок у великому місті" на ICTV.

За словами співачки, її заробіток у Mozgi Entertainment, керівником якого і є Потап, постійно різниться.

"Взагалі по-різному. Можливо, іноді понад 10% від концерту", - зізналася Мішель у рубриці "33 за 3".

Також стало відомо, що найдорожчим у творчості співачки виявився кліп на пісню "Сделай музыку погромче", режисером якого виступив Алан Бадоєв.

Андраде каже, що кліп вартував 30-50 тис. доларів.

На провокаційне запитання Олександри - чи заспівала б дуетом з Олегом Винником, - попзірка відповіла чесно: "Ні".

"Він класний, але у нас дещо різні стилі", - пояснила вона.

А ще 24-річна зірка зізналася, що поки не готова знятися оголеною у новому кліпі чи для журналу. Але в перспективі Мішель розглядає таку пропозицію.

Раніше ми повідомляли, що Мішель Андраде отримала серйозну травму шиї, через яку їй довелося скасувати важливий концерт.

Також дівчина здивувала пікантними фотографіями для чоловічого глянцю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мішель Андраде