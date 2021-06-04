Мішель Андраде розповіла, скільки їй платить Потап

Українська поп-співачка і нова ведуча шоу "Орел&Решка. Земляне" Мішель Андраде, яку нещодавно запідозрили у романі з Позитивом розповіла про стосунки з Потапом.
Які гонорари їй платить продюсер, а також про свій найдорожчий кліп артистка розповіла в інтерв'ю Олександрі Кучеренко в програмі "Ранок у великому місті" на ICTV.
За словами співачки, її заробіток у Mozgi Entertainment, керівником якого і є Потап, постійно різниться.
"Взагалі по-різному. Можливо, іноді понад 10% від концерту", - зізналася Мішель у рубриці "33 за 3".
Також стало відомо, що найдорожчим у творчості співачки виявився кліп на пісню "Сделай музыку погромче", режисером якого виступив Алан Бадоєв.
Андраде каже, що кліп вартував 30-50 тис. доларів.
На провокаційне запитання Олександри - чи заспівала б дуетом з Олегом Винником, - попзірка відповіла чесно: "Ні".
"Він класний, але у нас дещо різні стилі", - пояснила вона.
А ще 24-річна зірка зізналася, що поки не готова знятися оголеною у новому кліпі чи для журналу. Але в перспективі Мішель розглядає таку пропозицію.
Раніше ми повідомляли, що Мішель Андраде отримала серйозну травму шиї, через яку їй довелося скасувати важливий концерт.
Також дівчина здивувала пікантними фотографіями для чоловічого глянцю.